Yelkenler fora

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk etabı, bugün Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlıyor. İkinci etap ise 29 Ekim’de İstanbul’da...
MEDYA sponsorluklarını Sabah, Daily Sabah, A Spor, A Para, Inbusiness ve Şamdan dergilerinin üstlendiği 2. Uluslararası Yat Yarışları, iki etap halinde gerçekleştirilecek. Marmaris'ten saat 15.00'te start alacak olan yarışta, ekipler Halikarnas Kupası için mücadele edecek. Ödül töreni ise 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek. "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak İstanbul etabı, 29 EkimCumhuriyet Bayramı'nda başlayacak. Bu etap kapsamında Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru), Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları gerçekleştirilecek ve 31 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek.
SEYİRCİLEREPCR TESTİYAPILACAK İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından yapılacak organizasyonda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı şampiyonuunvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak. Yarış öncesi katılımcılara PCR testi uygulanacak.