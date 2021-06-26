Çanakkale Şehitleri için de yarışacağız

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Organizasyonu düzenleyen İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihanoğlu, hedeflerini ve planlarını SABAH SPOR'a anlattı. Yemlihanoğlu bu sene yarışı Muğla ve İstanbul'da iki aşamalı olarak planladıklarını ancak Çanakkale'yi de takvime dahil edeceklerini belirterek, "Muğla'yırüzgarı, lokasyonu, otel ve marina tesisimkânları yüzünden tercih ettik. 29Ekim'de her zaman İstanbul Boğazı'ndaolacağız. Bu yarışın iki kıtanın birleştiğişehirde yapılması çok anlamlı. Bizimsloganımızı da oluşturuyor. "Kıtalarınbuluştuğu" şehirde yarışıyoruz. Aynızamanda Cumhuriyet Bayramı veCumhurbaşkanlığı Yarışı'nın da birbirinitamamlayan öğeler olması nedeniyle herzaman İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyetyarışımız olacak" şeklinde konuştu.
TARİH ORADA YAZILDI
Ekrem Yemlihanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Üçüncü etap olarak çokzorlu bir 'kış yarışı' planlıyoruz. Martayında 'Çanakkale Şehitleri Yarışı'nıdüzenleyeceğiz. Bunun çalışmalarınadevam ediyoruz. O da çok anlamlıbir etap olacak. Çanakkale Savaşı'ndakoskoca donanmaların durdurulduğu,tarihin yazıldığı bir yer... O yüzdenonu da çok önemsiyoruz."
ASIL HEDEFİMİZ 2023
Cumhurıyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 aslında tarih olarak çok anlamlı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen çok ciddi biri rota planlıyoruz. Uluslararası katılımlar 1 yıl önceden açılacak. Dünyanın en büyük, en güçlü ekipleri buraya davet edilecek. Yurt dışında çok ciddi basın ve tanıtım çalışması yapılacak… Biz yurt dışı faaliyetlerini 2 yıl öncesinden başlattık bile. Dünya çapında bir yarışa hazırlanıyoruz…"