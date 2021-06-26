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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Çanakkale Şehitleri için de yarışacağız

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Çanakkale Şehitleri için de yarışacağız

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları’nın 3. etabının Çanakkale’de yapılacağını açıklayan Ekrem Yemlihanoğlu, “Mart ayında Çanakkale Şehitleri Yarışı’nı düzenleyeceğiz” diye konuştu

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Organizasyonu düzenleyen İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihanoğlu, hedeflerini ve planlarını SABAH SPOR'a anlattı. Yemlihanoğlu bu sene yarışı Muğla ve İstanbul'da iki aşamalı olarak planladıklarını ancak Çanakkale'yi de takvime dahil edeceklerini belirterek, "Muğla'yı rüzgarı, lokasyonu, otel ve marina tesis imkânları yüzünden tercih ettik. 29 Ekim'de her zaman İstanbul Boğazı'nda olacağız. Bu yarışın iki kıtanın birleştiği şehirde yapılması çok anlamlı. Bizim sloganımızı da oluşturuyor. "Kıtaların buluştuğu" şehirde yarışıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı ve Cumhurbaşkanlığı Yarışı'nın da birbirini tamamlayan öğeler olması nedeniyle her zaman İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet yarışımız olacak" şeklinde konuştu.

TARİH ORADA YAZILDI
Ekrem Yemlihanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Üçüncü etap olarak çok zorlu bir 'kış yarışı' planlıyoruz. Mart ayında 'Çanakkale Şehitleri Yarışı'nı düzenleyeceğiz. Bunun çalışmalarına devam ediyoruz. O da çok anlamlı bir etap olacak. Çanakkale Savaşı'nda koskoca donanmaların durdurulduğu, tarihin yazıldığı bir yer... O yüzden onu da çok önemsiyoruz."

ASIL HEDEFİMİZ 2023
Cumhurıyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 aslında tarih olarak çok anlamlı. Cumhuriyetin 100. yılına ithafen çok ciddi biri rota planlıyoruz. Uluslararası katılımlar 1 yıl önceden açılacak. Dünyanın en büyük, en güçlü ekipleri buraya davet edilecek. Yurt dışında çok ciddi basın ve tanıtım çalışması yapılacak… Biz yurt dışı faaliyetlerini 2 yıl öncesinden başlattık bile. Dünya çapında bir yarışa hazırlanıyoruz…"

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Çanakkale Şehitleri için de yarışacağız
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