Ekrem Yemlihanoğlu: Çanakkale Şehitleri için de yarışacağız

"İLK 10 YARIŞTAN BİRİ OLACAĞINA EMİNİZ"



SORU: Dünyanın prestijli yelken organizasyonları arasında ne durumdayım?

"Türkiye'de güzel yarışlar yapılıyor ama sadece yarışı yapmak yeterli değil. Saygınlığının sağlanması adına Parkurunun çok önemi var. Çok gezer modda bir yarış, hem profesyonellerin he me yarış severlerin ilgisini çekmiyor. O daha çok turistik bir gezi gibi algılanıyor. Her şeyden önce yarışınızın rotasının çok ciddi planlanması, çok ciddi zorlukları ve taktik bilgi becerileri öne çıkaran bir rota olması gerekiyor.. Marmaris ve Bodrum etabı aslında tam da böyle. Bence bu yarış Avrupa'da en zorlu ve saygın yarışlardan biri olacak…Katılım sayısı yıl yıl katlanarak artacak. Dünya sıralamasında nerede olacağımızı konuşmak çok erken. Çünkü yeni doğan bir bebek. koşmasını istemiyoruz şu anda…. Bebek gibi devam etmesini istiyoruz. Yürüsün 2023'te de koşmasını planlıyoruz. Şundan eminim ki 2023'te dünyadaki tüm denizcilerin bildiği, saygı duyduğu ilk 10 yarıştan biri olacağına eminiz. Ülkemiz çok kıymetli bir lokasyona sahip. Doğru bir organizasyonla ayakları yere basan, devlet desteğiyle, disiplinli çalışmayla çok büyük değer görecektir. Bütün amacımız ülkeye bu değeri katmak. İnşallah çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak yıllar içinde de marka değeri olacak bir yarışı armağan etmek istiyoruz. Bütün çabamız bu yönde…"