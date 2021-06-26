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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Formula 1 başkanı İstanbul Park’ı övdü

Formula 1 başkanı İstanbul Park’ı övdü
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarışla Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vural Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Formula 1 başkanı İstanbul Park’ı övdü
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