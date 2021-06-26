1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen, Gazi Koşusu'nun 95. si bugün, İstanbul Veliefendi Hipodromunda koşuldu. Çim pistte kıran kırana mücadeleye sahne olan koşunun ardından Gazi Koşusu sonuçları ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler 2021 Gazi Koşusu'nu kim, hangi jokey - at kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

GAZİ KOŞUSU SONUÇLARI: 2021 GAZİ KOŞUSU'NU KİM, HANGİ JOKEY - AT KAZANDI?

Gazi Koşusu 2021 ile ilgili merak edilen tüm bilgi ve detaylar şöyle;