AHMET ÇELİK, REKORUNU GELİŞTİRDİ

Jokey Ahmet Çelik, üst üste son 7 Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" isimli safkanla kazanan Ahmet Çelik, bu yıl da "Burgas" isimli safkanla ilk sırada geldi.

Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunu geliştiren Ahmet Çelik aynı zamanda faal jokeyler arasında 6 kez Gazi birinciliği bulunan Halis Karataş'ı da geride bıraktı.

Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez ile en fazla kazanan jokey konumunda.