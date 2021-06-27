Ferhat Arıcan’dan altın madalya

Milli sporcu, Katar’daki Artistik Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar finalinde 15.566 puanla birinci oldu
KATAR'DA düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Doha'da organize edilen Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli sporcumuz FerhatArıcan, 15.566 puanla birincilik kürsüsüne çıktı ve İstiklal Marşımızı çaldırdı. Paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833puanla sekizinci oldu.