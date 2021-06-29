Çarpışantürk için yarıştılar

TEKNE kazasında hayatını kaybeden Türkiye Off Road şampiyonu Kenan Çarpışantürk adına düzenlenenISOFF Challenge OffroadYarışı cumartesi günü 25 aracınkatılımıyla gerçekleşti. Toplu kalkış formunda ve eleme usulü yapılan yarışta, 2.5 yıl sonra etaplara geri dönen Ali Gökhan Yazıcı-Alpaslan Yuksel ikilisi genelklasman ve sınıf birinciliklerinikazandılar. Seyircinin de yoğun ilgi gösterdiği yarışta, tecrübeli pilot Ali Gökhan Yazıcı yaşına rağmen genç pilotlara adeta taş çıkartırken, hepsini geride bıraktı. Türkiye'ninen genç ödüllüpilotlarındanEfehanYazıcı'nın da babasıolan Ali Gökhan Yazıcı, yarışlardanayrı kaldığı 2.5 yıllık dönemdeoğlunun bu alanda gelişmesinedestek verdi.