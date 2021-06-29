Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Çarpışantürk için yarıştılar
Giriş Tarihi: 29.6.2021

Çarpışantürk için yarıştılar

Çarpışantürk için yarıştılar
TEKNE kazasında hayatını kaybeden Türkiye Off Road şampiyonu Kenan Çarpışantürk adına düzenlenen ISOFF Challenge Offroad Yarışı cumartesi günü 25 aracın katılımıyla gerçekleşti. Toplu kalkış formunda ve eleme usulü yapılan yarışta, 2.5 yıl sonra etaplara geri dönen Ali Gökhan Yazıcı- Alpaslan Yuksel ikilisi genel klasman ve sınıf birinciliklerini kazandılar. Seyircinin de yoğun ilgi gösterdiği yarışta, tecrübeli pilot Ali Gökhan Yazıcı yaşına rağmen genç pilotlara adeta taş çıkartırken, hepsini geride bıraktı. Türkiye'nin en genç ödüllü pilotlarından Efehan Yazıcı'nın da babası olan Ali Gökhan Yazıcı, yarışlardan ayrı kaldığı 2.5 yıllık dönemde oğlunun bu alanda gelişmesine destek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Altın yatırımcıları dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son Dakika Haberi - Belçika Portekiz'i eledi Ronaldo maç sonu böyle görüntülendi! 'Şanslıydınız...'
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
EURO 2020'de İsviçre'den tarihi başarı! Mbappe kaçırdı Fransa elendi!
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 29 Haziran 2021 Salı
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çarpışantürk için yarıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA