Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda
Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:35 Son Güncelleme: 1.7.2021 16:36

Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda

AA
Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, ikinci turda Polonyalı Magda Linette'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Linette, bu turda İspanyol Paula Badosa ile karşılaşacak.

TEK ERKEKLERDE ZVEREV ZORLANMADI

Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li Tennys Sandgren'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol Roberto Bautista Agut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
En çok merak edilen geleceğin meslekleri belli oldu! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
İşçi ve işverenler dikkat! Milyonlarca çalışan için yeni dönem başladı
Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Fenerbahçe'de hoca konusunda sıcak gelişme! 'Tamam' derse 1 saat içinde açıklanacak
Son dakika haberi: Elmalı davasında şoke eden detaylar: Tacizi ortaya çıkaran babaanne konuştu
Son Dakika Haberi | 30 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Elina Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA