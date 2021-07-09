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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Tarihi karar: Olimpiyatlar seyircisiz

Tarihi karar: Olimpiyatlar seyircisiz
JAPONYA hükümeti, artış trendini koruyan yeni Kovid-19 vakalarına karşı Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hål ilan ederken, 23 Temmuz'da başlayacak olimpiyat oyunlarının virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz düzenleneceği bildirildi. Başbakan Yoshihide Suga, OHAL'in Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği için şart olduğunu söyleyip, "Tokyo 2020'nin başlangıcına az bir zaman kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bu kararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirci olmama ihtimali, tahmin ettiğimiz bir durumdu" dedi. Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakalardaki yükselişin sürmesi halinde oyunlar esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti. Satılan biletlerin ise iadesi yapılacak.

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Tarihi karar: Olimpiyatlar seyircisiz
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