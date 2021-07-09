Tarihi karar: Olimpiyatlar seyircisiz

JAPONYA hükümeti, artış trendini koruyan yeni Kovid-19 vakalarına karşı Tokyo'da ağustos sonuna dek olağanüstü hål ilan ederken, 23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatoyunlarının virüs tedbirleri nedeniyleseyircisiz düzenleneceği bildirildi. Başbakan Yoshihide Suga, OHAL'in Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği için şart olduğunu söyleyip, "Tokyo 2020'nin başlangıcına az bir zaman kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bukararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirciolmama ihtimali, tahmin ettiğimiz birdurumdu" dedi. Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakalardaki yükselişin sürmesi halinde oyunlar esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti. Satılan biletlerin ise iadesi yapılacak.