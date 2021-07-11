Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor!

Yabancı ülkelerden taleplerin de yoğun olduğunun altını çizen Sadi Hezber, "Yakın çevre inanılmaz meraklı. Azerbaycan, Rusya, doğu Avrupa ülkelerinden, Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler var. İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa'nın da ciddi fan altyapıları var. Bu ülkelerde Motorsporları kültürü olduğu için bu kişiler takvimi takip etmeye çalışıyor. Ciddi bir yabancı katılımı da bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"SEYİRCİYE YÖNELİK ETKİNLİKLER DE PLANLIYORUZ"

Yarışı izleyeceklerin keyifli vakit geçirmeleri için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hezber, "Seyirciye yönelik etkinlikler de planlıyoruz. İstanbul Valiliğimizle de çok sıkı koordinasyon içindeyiz. Buraya her türlü, ulaşımından, parkuruna, etkinliklerde, kamu desteği bize maksimum düzeyde sağlanıyor. Ondan dolayı müteşekkiriz. Amacımız seyirciye çok keyifli hafta sonu, gurur yaşatmak. Önemli pilotların tribünlerin dolu olduğu bir sahneyle karşılaşması. Eskiden bu konu eleştiriliyordu, şimdi çok şaşıracaklar. Asfalt da kuru olursa çok çekişmeli bir yarış olacağını düşünüyorum. 2010 yılında kuru havada en fazla geçiş rekoruna sahip yarışlardan biriyiz. Halen de bu rekoru koruyoruz. Pistin teknik yapısı, saat yönünün tersine dönmesi, yükseklik farklarımız, meşhur 8. virajımız ile çok geçişli ve keyifli yarışlara sahne oluyor. Bu da izleyici zevkini arttıracak. Hatırlarsınız aynı takım arkadaşları bile geçiş rekabetinden kazalar ve gerginliklere sahne oldu. Geçen seneki gibi çok keyifli bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT SÜRECEK BİR BİSİKLET YARIŞI OLACAK"

"Formula 1 dünyada ülkemizi ve Intercity İstanbul Park'ı tanıtan çok önemli bir mecra." sözlerini kullanan Sadi Hezber, pistin yarışa hazır olduğunu belirterek, "Burada en ufak bir görüntü yanlışlığı imajımızı etkiler. O yüzden maksimum ölçüde kozmetik dokunuşları yapıyoruz. Ama teknik altyapı olarak hiçbir sıkıntımız yok. Her şey hazır. Intercity İstanbul Park 365 gün aktif bir pist. Formula 1 dışında burada, binlerce kişiye sürüş eğitimleri veriyoruz, kurumsal etkinlikler yapıyoruz, kendi yarış serilerimizi ve lansmanlar düzenliyoruz. Ekim'de F1 var bunun yanında bu organizasyonlar da devam ediyor. Sporla alakalı çok farklı şeyler olacak. 24 saat sürecek bir bisiklet yarışı olacak, start finiş düzlüğünde çok ilginç bir boks şampiyonası da olacak. Yalnızca motorsporları olarak görmemek gerek, sporun her dalında bu pisti aktif olarak kullanıyoruz." diye konuştu.