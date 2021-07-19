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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Bakan Kasapoğlu’ndan Erzurum’da millilere destek

Bakan Kasapoğlu’ndan Erzurum’da millilere destek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos'ta başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren milli sporcuları ziyaret etti. Milli karateciler Eray Şamdan, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, milli atlet Yavuz Ağralı ve milli pentatlet İlke Özyüksel ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Erzurum'da hazırlanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile de yakından ilgilendi.

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Bakan Kasapoğlu’ndan Erzurum’da millilere destek
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