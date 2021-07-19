Bakan Kasapoğlu’ndan Erzurum’da millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos'ta başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren milli sporcuları ziyaret etti. Millikarateciler Eray Şamdan,Merve Çoban, SerapÖzçelik Arapoğlu, UğurAktaş, milli atlet YavuzAğralı ve milli pentatletİlke Özyüksel ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Erzurum'da hazırlanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile de yakından ilgilendi.