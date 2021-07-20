Hande Baladın: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

"ÜLKEMİZE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

"Beklentilerin artması hepimizi çok mutlu ediyor diyen Baladın, sözlerine şöyle devam etti: "Neler yapabileceğimizi ve neler yapabildiğimizi göstermiş oluyoruz ülkemize. Olimpiyatlar çok zor bir turnuva. Grubumuz zor. Son olimpiyat şampiyonu ve dünya şampiyonları var ama biz son topa kadar mücadele edeceğiz. Takım olarak ve birlikte tadını çıkararak oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok."



"MİLLETLER LİGİ BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLDU"

Herkesin son topa kadar mücadele edeceğini vurgulayan milli voleybolcu, "Olimpiyatların havası her zaman farklı olur. Milletler Ligi bizim için iyi bir test oldu. Orada uzun zamandır oynamadığımız için tekrar uyum sağladık. Yaptığımız hataları gördük. Teknik taktik açısından baktığımızda normalden daha fazla direkt hata sayımız yüksekti. Olimpiyatlarda her şey daha farklı olacak. Bütün takımlar en iyi performansını göstermeye çalışacak. Biz de bunlara dikkat ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.