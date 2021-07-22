Ay-Yıldız gençlere emanet

Tokyo Olimpiyatları’nda açılış töreninde Türk bayrağını kafilemizin en genç isimleri 18 yaşındaki Berke Saka ile 16 yaşındaki Merve Tuncel taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka'nın (18) taşıyacağını duyurdu. Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençliğimiz enbüyük hazinemiz.Ay-Yıldızlı şanlıbayrağımız, 2020Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılıştöreninde kafilemizin en gençiki sporcusuna emanet. Merve veBerke, bu gurur sizin; bu mutlulukhepimizin" ifadelerini kullandı.
200 metre sırtüstünde havuza girecek Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.