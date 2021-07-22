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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Ay-Yıldız gençlere emanet

Ay-Yıldız gençlere emanet

Tokyo Olimpiyatları’nda açılış töreninde Türk bayrağını kafilemizin en genç isimleri 18 yaşındaki Berke Saka ile 16 yaşındaki Merve Tuncel taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka'nın (18) taşıyacağını duyurdu. Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençliğimiz en büyük hazinemiz. Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde kafilemizin en genç iki sporcusuna emanet. Merve ve Berke, bu gurur sizin; bu mutluluk hepimizin" ifadelerini kullandı.



200 metre sırtüstünde havuza girecek Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

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Ay-Yıldız gençlere emanet
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