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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Selvi İlyasoğlu dünya şampıyonu

Selvi İlyasoğlu dünya şampıyonu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu. 49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı. Şampiyonada bugün 46 kiloda Şevval Çayır ve 53 kiloda Tuba Demir bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

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Selvi İlyasoğlu dünya şampıyonu
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