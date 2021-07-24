İşte muhteşem zaferin hikâyesi!

Milli sporcu Selvi İlyasoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alarak tarihe geçti. İşte 16 yaşındaki milli güreşçinin büyük yolculuğu...
Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, önceki gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya almıştı. 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'i 4-0 yenerek dünya şampiyonu olan İlyasoğlu, aynı zamandaYıldız Kadınlar'dailk dünya şampiyonluğuyaşayan isim olaraktarihe adını altın harflerleyazdırdı. 16 yaşındaki sporcunun bu zaferinin ardında ise ilginç bir hikâye yatıyor. İşte Selvi'yi başarıya götüren o yol:
9 YAŞINDAYKEN GÜREŞE BAŞLADI Ahıska Türkü göçmeni bir ailenin çocuğu olan Selvi, 9 yaşındaykengüreşe merak sardı.İstanbul'daki bir güreş takımında mücadele eden komşusunun kızıyla salona gidip gelmeye başladı. Takımın antrenörü Elis Yıldız, Selvi'deki cevheri gördü. Takımında mücadele etmesi için ailesini ikna etti. İlyasoğlu'na, antrenörü Yıldız'ın rehberliğinde başarıya giden yollar açıldı. Katıldığı bütün turnuvalarda madalyalar kazandı.
HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, adından söz ettiren antrenör Elis Yıldız'a, Köyceğiz adına bir takım kurması için teklif götürdü ve bu öneri kabul edildi. Antrenörüyle Köyceğiz'e yerleşen Selvi, eğitimine de devam etti. Başarının mimarı Yıldız ise "Bugünlere gelmek için çok çalıştık, fedakârlık yaptık. Selvi'nin sadece antrenörü değil, annesi, babası, her şeyi oldum. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu" dedi.