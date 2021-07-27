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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:09

Oğuzhan Tarakçı, Halkbank'ta

AA
Oğuzhan Tarakçı, Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada 1993 doğumlu 1.94 metre boyundaki Oğuzhan Tarakçı ile anlaşıldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan, Halkbank'a katkı yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Halkbank her zaman hedefi olan bir voleybol ekolüdür." ifadesini kullanan Oğuzhan, "Halkbank, mazisi kupalarla dolu, hem Avrupa hem Türkiye'de bir voleybol markası. Böyle bir kulübe geldiğim için gururluyum. Bununla birlikte sorumluluklarımı da biliyorum. Elimden gelen her türlü katkıyı yapıp başarılı bir dönem geçirmek arzusundayım" değerlendirmesinde bulundu.

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Oğuzhan Tarakçı, Halkbank'ta
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