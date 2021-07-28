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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:58 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:03

Tokyo Olimpiyatları'nda Berke Saka 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi

AA
Tokyo Olimpiyatları'nda Berke Saka 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde 200 metre sırtüstü elemelerinde havuza giren milli yüzücü Berke Saka, yarı finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Berke Saka, 2. seride yüzdü. Milli sporcu, 1.58.66'lık derecesiyle serisinde 7. oldu. Berke, genel sıralamada ise 23. olarak yarı final yüzecek 16 sporcu arasına giremedi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

KADINLAR 4x200 SERBEST STİL BAYRAK TAKIMI ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yüzmede kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu. Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.

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Tokyo Olimpiyatları'nda Berke Saka 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi
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