Tokyo Olimpiyatları'nda Berke Saka 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Berke Saka, 2. seride yüzdü. Milli sporcu, 1.58.66'lık derecesiyle serisinde 7. oldu. Berke, genel sıralamada ise 23. olarak yarı final yüzecek 16 sporcu arasına giremedi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

KADINLAR 4x200 SERBEST STİL BAYRAK TAKIMI ELEMELERİ GEÇEMEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yüzmede kadınlar 4x200 serbest stil bayrak takımı, finale çıkamadı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde kadınlar 4x200 serbest stil bayrak yarışında gerçekleştirilen elemelerde milli sporcular Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş havuza girdi. İlk seride yüzen milli sporcular, 8.10.96'lık derecesiyle 7. oldu. Genel sıralamada 13. olan ve son 8 arasına kalamayan ay-yıldızlılar elendi.