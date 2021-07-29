2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan her geçen gün ile beraber artıyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçına, mutlak galibiyet parolası ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye dakikalar kala, Türkiye ABD voleybol hangi kanalda ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında çıkıyor. Türkiye ABD kadın voleybol maçı, bugün saat 15.45'te başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Türkiye ABD maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye ABD voleybol maçı canlı yayın kanalı izle seçeneği;