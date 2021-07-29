2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan her geçen gün ile beraber artıyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçına, mutlak galibiyet parolası ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye dakikalar kala, Türkiye ABD voleybol hangi kanalda ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) karşısında çıkıyor. Türkiye ABD kadın voleybol maçı, bugün saat 15.45'te başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Türkiye ABD maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Türkiye ABD voleybol maçı canlı yayın kanalı izle seçeneği;
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 15.45'te başlayacak.
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZTokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu sıralaması ile Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
Türkiye kadrosu: Simge, Cansu, Tuğba, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Meryem, Eda, Zehra, Ebrar