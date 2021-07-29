Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyatları Türkiye ABD voleybol maçı

ABD Türkiye voleybol maçı, bugün Tokyo Olimpiyatları programında en önemli karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yaz Olimpiyatları'nı takip eden milyonlarca vatandaş, "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları'nın galibiyet için çıkacağı Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç saat kaçta? İşte, bugünkü müsabaka hakkında merak edilen bilgiler...
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 15.45'te başlayacak.
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.