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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:05 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:14

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyatları Türkiye ABD voleybol maçı

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyatları Türkiye ABD voleybol maçı

Türkiye ABD voleybol maçı için geri sayım sona eriyor. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildikten sonra ABD ile oynanacak maç için hazırlıklar başladı. TRT Spor ekranlarından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı takip spor severler, "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı ve maçın oynanacağı saat...

ABD Türkiye voleybol maçı, bugün Tokyo Olimpiyatları programında en önemli karşılaşmalar arasında yer alıyor. Yaz Olimpiyatları'nı takip eden milyonlarca vatandaş, "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları'nın galibiyet için çıkacağı Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç saat kaçta? İşte, bugünkü müsabaka hakkında merak edilen bilgiler...

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 15.45'te başlayacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

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Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Tokyo 2020 Olimpiyatları Türkiye ABD voleybol maçı
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