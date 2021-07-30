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Giriş Tarihi: 31.7.2021 01:50 Son Güncelleme: 31.7.2021 01:50

Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları Türkiye Arjantin maçı saat kaçta?

Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları Türkiye Arjantin maçı saat kaçta?

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında mücadele eden A Milli Kadın voleybol takımımız B grubu 4. maçında Arjantin ile karşılaşacak. Son maçında ABD ile karşılaşan ve mağlup olmasına rağmen başarılı bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, bu kez kritik Arjantin maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan milli maçı izlemek isteyenler ise Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor. Çin'in karşısında aldığı farklı skorla hızlı başlangıç yapan son olarak ABD karşısında başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın voleybol takımımız, B grubundaki 4 maçında Arjantin'i mağlup etmeyi ve ilk 4'e girerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Diğer yandan mücadeleyi seyretmek isteyen sporseverler ise Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;


2020 Tokyo Olimpiyat oyunları Türkiye - Arjantin maçı 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat TSİ 08:30'da başlayacak. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.


TUR İÇİN 3-1 VEYA 3-0'LIK GALİBİYET YETECEK

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.



Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.


GRUPTAN ÇIKARSA İLK OLACAK

Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.

Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

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Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları Türkiye Arjantin maçı saat kaçta?
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