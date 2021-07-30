Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları Türkiye Arjantin maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor. Çin'in karşısında aldığı farklı skorla hızlı başlangıç yapan son olarak ABD karşısında başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın voleybol takımımız, B grubundaki 4 maçında Arjantin'i mağlup etmeyi ve ilk 4'e girerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Diğer yandan mücadeleyi seyretmek isteyen sporseverler ise Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları Türkiye - Arjantin maçı 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat TSİ 08:30'da başlayacak. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.
B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.
Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.
Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.
Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.