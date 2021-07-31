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Giriş Tarihi: 1.8.2021 05:20 Son Güncelleme: 1.8.2021 05:20

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gurur veren bir haber daha!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gurur veren bir haber daha!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

Buse Naz yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı diğer milli boksörlerle heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık Buse Naz'ı motive etmek için tezahüratta bulundu.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gurur veren bir haber daha!
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