Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Altın adam Mete Gazoz
Giriş Tarihi: 1.8.2021

Altın adam Mete Gazoz

SUAT UMURHAN
Altın adam Mete Gazoz

22 yaşındaki sporcumuz ülkemize tarihindeki ilk okçuluk madalyasını Tokyo Oyunları’nda getirdi

İtalyan Mauro Nespoli'yi 4-4 girilen son oyunda 9-10-10 atarak deviren genç okçumuz zafere uzandı
Tokyo Olimpiyatları'nda, Türk spor tarihinin en ikonik zaferlerinden biri yaşandı… Okçuluk branşında Türkiye, tarihinin ilk madalyasına Mete Gazoz'la kavuştu; hem de altın olarak! Klasik yay bireyselde son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u yenen, ardından da çeyrek finalde dünya 1 numarası ABD'li Brady Ellison'u eleyen sporcumuz yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı devirdi. Finalde ise rakip, takımda Londra 2012'de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu İtalyan Mauro Nespoli oldu. İlk seti 29-26 kaybedip 2-0 geriye düşen Mete Gazoz, ikinci sette 28-28'lik beraberlikle 1 puan alıp durumu 3-1'e getirdi. 3. seti 27-26 kazanıp 3-3'lük eşitliği sağlayan 22 yaşındaki okçumuz, 4. setteki 29-29'luk beraberlikle son oyuna 4-4 girdi. Son sette sırasıyla 9-10-10 atan Mete, rakibinin 8-10-8 atmasıyla tarihi bir zafere imzasını koydu.

PİYANO ÇALDI, RESİM YAPTI!
8 HAZIRAN 1999 doğumlu Mete Gazoz, 3 yaşından itibaren okçuluk eğitimi almaya başladı. Omuzlarını geliştirmek için 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti, okçulukta koordinasyon sağlamak adına basketbol oynadı. 1 sene görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek amacı ile resim kursuna giden Mete ayrıca iki sene piyano eğitimi alıp görme ve dikkat yeteneğine katkı yaptı.

3 YAŞINDA YAY ÇEKTİ, 5 YAŞINDA OK ATTI!
OKÇULUK sporunu Mete Gazoz'a aşılayan isim babası Metin Gazoz… İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Külübü kurucusu olan Metin Gazoz, "3 yaşında yay çektirdim, 5 yaşında ok attırdım" dediği oğlu Mete ile arasında geçen olimpiyat diyaloğunu Socrates Dergi'de şöyle anlatmıştı: "2011 yılıydı. Evdeydim. 'Yine olimpiyata gidemeyeceğim' diye konuşuyordum. Mete araya girdi, 'Ben nasıl gideceğini buldum baba' dedi. 'Nasıl gidecekmişim?' diye sordum… 'Ben gideceğim, takıma gireceğim, Rio 2016'da olacağım. Sen de beni seyretmeye geleceksin. İkimiz de olimpiyat göreceğiz' dedi. Gün oldu devran döndü, dediği çıktı."

ERDOĞAN: TÜRKLERİN OKÇU TORUNU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüşen Erdoğan, "Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum" ifadeleriyle sporcumuzu kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Okçuluk dalında olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak hepimizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı. Başta spor ve siyaset dünyası olmak üzere çok sayıda tebrik mesajı geldi. Mete Gazoz gün içinde sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

BAKAN KASAPOĞLU BİLİME KULAK VERDİ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularımızın bir an olsun yanından ayrılmıyor. Mete'nin mücadelesi öncesinde Spor Psikoloğu Cem Doğuhan Gizep'in önerisini dikkate alan Bakan Kasapoğlu, Mete'nin heyecanlanmaması amacıyla karşılaşmayı kapalı bir alanda takip etti. Son okun atılmasının ardından büyük bir sevinçle tribüne gelen Kasapoğlu, sporcumuzla karşılıklı büyük sevinç yaşayıp desteğini gösterdi.

'YAPACAK İŞİMİZ ÇOK'
METE Gazoz altın madalyası sonrasında sosyal medya hesabından da duygularını paylaştı: "Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. İlk eşiği atladık. Şimdi zaferin tadını çıkartma vakti, yapacak çok işimiz var."

MADALYA SÖZÜNÜ SABAH'TA VERMİŞTİ
Altın madalyalı sporcumuz, 31 Mayıs 2020'de SABAH Spor'a konuk olmuştu. Genç okçumuz, verdiği röportajda madalya hedefinin altını çizmişti. "Kendime söz verdim, hep kazanacağım" diyen Mete Gazoz sözünü de tuttu ve zafere ulaştı.

OLİMPİK ANNELER PROJESİ'NDEN DESTEK
P&G'NIN Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak için başlattığı Olimpik Anneler Projesi'nin sporcularından olan Mete Gazoz'un madalyası projenin de başarısını bir kez daha ortaya koydu. 2017 yılından bu yana desteklenen sporcular arasında yer alan Mete Gazoz'un başarısı sonrasında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Mete Gazoz'la gurur duyuyoruz, buna ek onun bu başarısında büyük emekleri olan annesi Meral Gazoz'u da ayrıca tebrik ediyoruz" dedi.

MURAT ÖZBOSTAN
Yaramıza merhem oldun! Teşekkürler
Ülkemizin zor günler yaşadığı süreçte Mete Gazoz, bizleri mutlu etti. Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları ile karşı karşıyayız. Günlerdir içimiz yanıyor. Kahroluyoruz milletçe... Böyle günlerde ülkemiz adına tarihinde ilk defa okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz'a teşekkür ederiz. Yaralarımıza merhem oldu. Sevindik ve mutlu olduk. İşte altyapı gerçeğinin bir örneğiydi bu başarı. Bu gerçekten büyük ve üzerinde durulması gereken bir hikâye. Hatta bir tez konusu. Bizim sorunumuz altyapı! Bunu en çok futbolda kullanıyoruz. Ama bir türlü çözülemeyen bir durum. Umarım ki Mete'nin bu başarısı genç arkadaşlarımıza ilham kaynağı olur. Türkiye'de bu potansiyel fazlasıyla var. Geçmiş yıllarda olimpiyatlarda hayalini bile kuramayacağımız branşlarda Tokyo'da mücadele ediyoruz. Başarılı oluruz ya da olamayız... Ki alacağımız madalyalar oldukça fazla... İnsana ve sporcuya yatırım yapılınca nelerin olabileceğini bize gülen gözleri ile Mete Gazoz gösterdi. Bu daha bir başlangıç. İnşallah bu altın, diğer altınların müjdecisi olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Manavgat'taki yangın söndü mü?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı!
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
SON DAKİKA | 31 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Kylian Mbappe’nin o sözleri gündem olmuştu! Genç yıldız PSG yönetimine kızgın…
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın adam Mete Gazoz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA