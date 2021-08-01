Altın adam Mete Gazoz

İtalyan Mauro Nespoli'yi 4-4 girilen son oyunda 9-10-10 atarak deviren genç okçumuz zafere uzandı Tokyo Olimpiyatları'nda, Türk spor tarihinin en ikonik zaferlerinden biri yaşandı… Okçulukbranşında Türkiye, tarihininilk madalyasına Mete Gazoz'lakavuştu; hem de altın olarak! Klasik yay bireyselde son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u yenen, ardından da çeyrekfinalde dünya 1 numarasıABD'li Brady Ellison'u eleyen sporcumuz yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı devirdi. Finalde ise rakip, takımda Londra 2012'de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu İtalyan Mauro Nespoli oldu. İlk seti 29-26 kaybedip 2-0 geriye düşen Mete Gazoz, ikinci sette 28-28'lik beraberlikle 1 puan alıp durumu 3-1'e getirdi. 3. seti 27-26 kazanıp 3-3'lük eşitliği sağlayan 22 yaşındaki okçumuz, 4. setteki 29-29'luk beraberlikle son oyuna 4-4 girdi. Sonsette sırasıyla 9-10-10 atan Mete,rakibinin 8-10-8 atmasıyla tarihibir zafere imzasını koydu.
PİYANO ÇALDI, RESİM YAPTI!
8 HAZIRAN 1999 doğumlu Mete Gazoz, 3 yaşından itibaren okçuluk eğitimi almaya başladı. Omuzlarını geliştirmek için 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti, okçulukta koordinasyon sağlamak adına basketbol oynadı. 1 sene görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek amacı ile resim kursuna giden Mete ayrıca iki sene piyano eğitimi alıp görme ve dikkat yeteneğine katkı yaptı.
3 YAŞINDA YAY ÇEKTİ, 5 YAŞINDA OK ATTI! OKÇULUK sporunu Mete Gazoz'a aşılayan isim babası Metin Gazoz… İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Külübü kurucusu olan Metin Gazoz, "3 yaşında yay çektirdim, 5yaşında ok attırdım" dediği oğlu Mete ile arasında geçen olimpiyat diyaloğunu Socrates Dergi'de şöyle anlatmıştı: "2011 yılıydı. Evdeydim. 'Yine olimpiyata gidemeyeceğim' diye konuşuyordum. Mete araya girdi, 'Ben nasıl gideceğini buldumbaba' dedi. 'Nasıl gidecekmişim?' diye sordum… 'Ben gideceğim,takıma gireceğim, Rio 2016'daolacağım. Sen de beni seyretmeyegeleceksin. İkimiz de olimpiyatgöreceğiz' dedi. Gün oldu devran döndü, dediği çıktı."
ERDOĞAN: TÜRKLERİN OKÇU TORUNU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüşen Erdoğan, "Bizleriçok duygulandırdın. Tarihi yenidenayağa kaldırdın. Türk milletininokçu bir torunu olarak tarih yazdın.Gözlerim yaşlı olarak o son okuatmanı izledim. Tebrik ediyorum" ifadeleriyle sporcumuzu kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Okçuluk dalında olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak hepimizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı. Başta spor ve siyaset dünyası olmak üzere çok sayıda tebrik mesajı geldi. Mete Gazoz gün içinde sosyalmedyada en çok konuşulan isim oldu.
BAKAN KASAPOĞLUBİLİME KULAK VERDİ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularımızın bir an olsun yanından ayrılmıyor. Mete'nin mücadelesi öncesinde SporPsikoloğu Cem Doğuhan Gizep'in önerisini dikkatealan Bakan Kasapoğlu, Mete'nin heyecanlanmamasıamacıyla karşılaşmayı kapalı bir alanda takip etti. Son okun atılmasının ardından büyük bir sevinçle tribüne gelen Kasapoğlu, sporcumuzla karşılıklı büyük sevinç yaşayıp desteğini gösterdi.
'YAPACAK İŞİMİZ ÇOK'
METE Gazoz altın madalyası sonrasında sosyal medya hesabından da duygularını paylaştı: "Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. İlk eşiği atladık. Şimdi zaferintadını çıkartma vakti, yapacak çok işimiz var."
MADALYA SÖZÜNÜ SABAH'TA VERMİŞTİ
Altın madalyalı sporcumuz, 31 Mayıs 2020'de SABAH Spor'a konuk olmuştu. Genç okçumuz, verdiği röportajda madalya hedefinin altını çizmişti. "Kendimesöz verdim, hep kazanacağım" diyen Mete Gazoz sözünü de tuttu ve zafere ulaştı.
OLİMPİK ANNELER PROJESİ'NDEN DESTEK
P&G'NIN Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak için başlattığı Olimpik Anneler Projesi'nin sporcularından olan Mete Gazoz'un madalyası projenin de başarısını bir kez daha ortaya koydu. 2017 yılından bu yana desteklenen sporcular arasında yer alan Mete Gazoz'un başarısı sonrasında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Mete Gazoz'la gururduyuyoruz, buna ek onun bubaşarısında büyük emekleri olanannesi Meral Gazoz'u da ayrıcatebrik ediyoruz" dedi.
MURAT ÖZBOSTAN Yaramıza merhem oldun! Teşekkürler
Ülkemizin zor günler yaşadığı süreçte Mete Gazoz, bizleri mutlu etti. Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları ile karşı karşıyayız. Günlerdir içimiz yanıyor. Kahroluyoruz milletçe... Böyle günlerde ülkemiz adına tarihinde ilk defa okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz'a teşekkür ederiz. Yaralarımıza merhem oldu. Sevindik ve mutlu olduk. İşte altyapı gerçeğininbir örneğiydi bu başarı. Bu gerçektenbüyük ve üzerinde durulması gerekenbir hikâye. Hatta bir tez konusu. Bizim sorunumuz altyapı! Bunu en çok futbolda kullanıyoruz. Ama bir türlü çözülemeyen bir durum. Umarım ki Mete'nin bu başarısı genç arkadaşlarımıza ilham kaynağı olur. Türkiye'debu potansiyel fazlasıylavar. Geçmiş yıllarda olimpiyatlarda hayalini bile kuramayacağımız branşlarda Tokyo'da mücadele ediyoruz. Başarılı oluruz ya da olamayız... Ki alacağımız madalyalaroldukça fazla... İnsana ve sporcuya yatırım yapılınca nelerin olabileceğini bize gülen gözleri ile Mete Gazoz gösterdi. Budaha bir başlangıç. İnşallahbu altın, diğer altınlarınmüjdecisi olur.