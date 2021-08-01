Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Simone Biles Tokyo'da yer hareketleri finalinden çekildi
Giriş Tarihi: 1.8.2021 14:47 Son Güncelleme: 1.8.2021 14:47

Simone Biles Tokyo'da yer hareketleri finalinden çekildi

AA
Simone Biles Tokyo'da yer hareketleri finalinden çekildi

Tokyo 2020'de daha önce kadınlar takım ile bireysel genel tasnif, atlama masası ve asimetrik bar finallerinden de çekilme kararı alan ABD'li Simone Biles, yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle yarın (2 Ağustos) yapılacak kadınlar yer hareketleri finalinden çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte mücadele eden ABD'li Simone Biles, yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle yarın yapılacak kadınlar yer hareketleri finalinden çekildi.

ABD Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Biles'ın yer hareketleri finaline de katılmayacağı, denge aleti finalinde yarışıp yarışmayacağına ise daha sonra karar verileceği belirtildi.

Rio 2016'da 4 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Biles, Tokyo 2020'de kadınlar takım ile bireysel genel tasnif, atlama masası ve asimetrik bar finallerinden de çekilme kararı almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Orman yangınları söndürüldü mü?
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...
Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinin perde arkası! Sergen Yalçın haberi duyunca...
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Simone Biles Tokyo'da yer hareketleri finalinden çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA