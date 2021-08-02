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Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:02 Son Güncelleme: 2.8.2021 11:14

Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde! Muhtemel rakipler...

Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde! Muhtemel rakipler...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Voleybol'da grubun son maçında Rusya ile oynayan Filenin Sultanları, karar setini 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Çeyrek finaldeki rakibimiz kura sonucunda belli olacak.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları zorlu grupta son maçını Rusya ile oynadı. İlk seti kaybeden milliller 2. sete iyi başlayarak durumu 1-1'e getirdi. 2. sette de etkili oynayan Filenin Sultanları 2-1 öne geçti.

4. seti daha etkil oynayan Rusya durumu 2-2'ye getirdi. Karar setine giden maçta Filenin Sultanları 15-10'luk skorla maçtan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore'yle eşleşecek.

MERYEM BOZ MAÇA DAMGA VURDU

Millilerimizde etkili bir performans ortaya koyan Meryem Boz Rusya'ya karşı 22 sayı kaydetti ve galibiyette büyük rol oynadı.

MAÇ SONUCU: RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE

İLK SET SONUCU (RUSYA 25-21 TÜRKİYE)

2. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)

3. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)

4. SET SONUCU (RUSYA 25-15 TÜRKİYE)

SON SET SONUCU ( RUSYA 10-15 TÜRKİYE)

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Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde! Muhtemel rakipler...
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