Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde! Muhtemel rakipler...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları zorlu grupta son maçını Rusya ile oynadı. İlk seti kaybeden milliller 2. sete iyi başlayarak durumu 1-1'e getirdi. 2. sette de etkili oynayan Filenin Sultanları 2-1 öne geçti.
4. seti daha etkil oynayan Rusya durumu 2-2'ye getirdi. Karar setine giden maçta Filenin Sultanları 15-10'luk skorla maçtan 3-2 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore'yle eşleşecek.
MERYEM BOZ MAÇA DAMGA VURDU
Millilerimizde etkili bir performans ortaya koyan Meryem Boz Rusya'ya karşı 22 sayı kaydetti ve galibiyette büyük rol oynadı.
MAÇ SONUCU: RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE
İLK SET SONUCU (RUSYA 25-21 TÜRKİYE)
2. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)
3. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)
4. SET SONUCU (RUSYA 25-15 TÜRKİYE)
SON SET SONUCU ( RUSYA 10-15 TÜRKİYE)