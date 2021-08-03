Son dakika: Harry Kane Tottenham'dan ayrılıyor! Antrenmanlara çıkmıyor...

Son dakika haberi... Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki yıldız, son olarak antrenmanlar çıkmadı ve Londra ekibinde gelecek sezonda forma giymeye sıcak bakmıyor. Önümüzdeki günlerde Manchester City'nin Harry Kane transferini bitireceği konuşuluyor.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Harry Kane'in Pazartesi günü Tottenham ile çalışmalara başlaması bekleniyordu ancak yıldız golcü henüz antrenmanlara başlamış değil. Beklenmeyen bu durumun Tottenham cephesinde hayal kırıklığı yaşattığı konuşuluyor.
Mayıs ayında takımdan ayrılmak istediğini Tottenham yönetimine bildiren Harry Kane'in izinsiz takıma katılmaması ayrılık spekülasyonlarını güçlendirirken oyuncunun bu yaz Manchester City, Manchester United ve Chelsea'den gelen ilgiye karşılık vermesi bekleniyor.
CITY'DEN 100 MİLYON STERLİN TEKLİF!
İngiliz medyasında yer alan haberlerde Manchester City'nin Haziran ayında Harry Kane için 100 milyon sterlin'lik bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.
Tottenham Başkanı Daniel Levy, Harry Kane'i takımda tutmak istese de 120 milyon sterlin'in üzerinde bir değere sahip olan futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Tottenham altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Harry Kane, geçen sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 maçta 33 gol attı 17 asist kaydetti. 28 yaşındaki yıldız golcü Tottenham kariyerinde toplamda ise 336 maçta 221 gol attı ve 47 asist yaptı.