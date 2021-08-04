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Giriş Tarihi: 4.8.2021 16:15 Son Güncelleme: 4.8.2021 16:15

Eşref Apak Tokyo'ya veda etti

DHA
Eşref Apak Tokyo'ya veda etti

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, madalya şansını kaybetti. 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan Eşref Apak 76.71'lik derecesi ile veda etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71'lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Atletizm çekiç atmada, 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan Eşref Apak, ilk hakkında 76.22 metrelik atış yaptı.

İkinci hakkında 76.71'lik derece elde eden Apak, son hakkkında ise 74.28 metre attı. Apak, 76.71'lik derecesiyle 9'uncu sırada yer aldı ve finalin ikinci bökümüne devam edemedi. Apak, 2 santimetrelik farkla, ilk 8 içerisinde yer alamadı.

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Eşref Apak Tokyo'ya veda etti
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