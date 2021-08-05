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Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:31

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler gülle atmada ABD'li Ryan Crouser olimpiyat rekoru kırarak şampiyon

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda erkekler gülle atmada ABD’li Ryan Crouser olimpiyat rekoru kırarak şampiyon

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde erkekler gülle atmada ABD'li Ryan Crouser, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti. Erkekler gülle atmada, Rio 2016'da ilk 3 sırada yer alan sporcular, Tokyo'da da aynı başarılarını tekrarladı.

Ryan Crouser, 23.30 metreye ulaşarak Rio 2016'da 22.52 ile kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi. Crouser, kendisine ait dünya rekorunu (23.37) kırmaya çok yaklaştı. 28 yaşındaki sporcu, Rio'nun ardından Tokyo'dan da altın madalyayla ayrıldı.

Rio 2016'da ikinci olan ABD'li Joe Kovacs, 22.65'lik derecesiyle yine gümüş madalyada kaldı. Rio'da üçüncü olan Yeni Zelandalı Tomas Walsh, Tokyo 2020'de 22.47'lik atışıyla yeniden bronz madalya elde etti.

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Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler gülle atmada ABD'li Ryan Crouser olimpiyat rekoru kırarak şampiyon
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