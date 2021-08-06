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Giriş Tarihi: 6.8.2021 15:23 Son Güncelleme: 6.8.2021 15:42

Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz finalde!

Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz finalde!

Olimpiyatların bitmesine günler kala heyecan devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı. İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi. Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

EDA TUĞSUZ FİNALDE YARIŞIYOR

İlk iki atışında faul yapan milli atletimiz 3. atışında 62.13 metre atarak 5. sıraya yükseldi. Bir sonrakini atışını yapan Eda Tuğsuz 62.17 metreye attı.

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Milli ciritçimiz Eda Tuğsuz finalde!
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