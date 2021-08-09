Sadece başarı değil olimpik ruh da var

“İlk kez bu kadar çok branşta madalya kazandık. Mete Gazoz’un madalya kutlaması da sporcularımızın olimpiyat ruhunu gösterdi”
SORU: Türk sporu Tokyo Olimpiyatları'nda önemli ilklere imza attı. Tarihi dereceler ve madalyalar aldı. Özellikle kadınlarımız mücadeleleriyle göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020'yi siz nasıl değerlendirirsiniz?
- LEVENT TÜZEMEN - Bu zaferler genç sporcu adaylarına güç verecek
Spora değer veren ve her dalıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin her şehrine muhteşem tesisler yapıldı. Sporda tesis yoksa başarıda yoktur. Bu mükemmel tesisler sayesinde sporcu sayımız artarken, özellikle de bireysel branşlarda da başarı çıtasını aştık. Sporun herhangi bir dalındaki sporcu adayı geçmişte tesis bulamazken şimdi muhteşem tesislerde çalışma fırsatını yakalıyor. Başarı halkası büyüdükçe, başarılı sporcularımıza da devletimizin katkısının dışında sponsorlar da destek çıkıyor. Bunun son ürününü olimpiyatta gördük ve tarihimizin en fazla madalyasını kazandık. Gelecek olimpiyatlardabaşta altınolmak üzere daha fazlamadalya kazacağımızainanıyorum. Sporcularımızın zaferleri yeni sporcu adaylarına itici güç olacaktır. Bu arada tesisleri sık sık denetleyen, sporcuların sorunlarıyla ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu da özverili davranışından dolayı kutluyorum.
- GÜRCAN BİLGİÇ - Artık boks için ailelerini daha rahat ikna edebilirler
Önceki olimpiyatlarda belli branşlar lokomotif oldu. Güreşle başladık ardından halter geldi. Bir ara atletizmde parlar gibi olduk. Ama ilkkez bu kadar çok branştamadalya dağılımına sahipolduk ve birçok sporcumuzda madalyaya dokunacakdereceler aldılar.Kadın boksu bir ilkti, altın ve gümüşle taçlandı. Artıkkadınlarımız bu sporiçin ailelerini daha rahatikna edebilirler. En değerli madalyamız cimnastikte Ferhat'ın kazandığıydı. Çok zor bir rekabetten çıktı ve bir ilkti. Mete Gazoz'un madalya kutlaması kafilemizin nasıl bir takım olduğunu, sporcularımızın olimpiyat ruhunu bize gösterdi. Kafilemizin yüzde 20'sini destekleyen Fenerbahçe Kulübü'nün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da fedakârlıkları ile Tokyo'nun gizli kahramanları oldu.
- MERT AYDIN - Özellikle kadın sporcular gelecek adına umut verdi
Genel olarak 13 madalyabir rekor ve branş çeşitliliğiçok fazla… Bu işinolumlu yanı. Diğer taraftanbakınca 4 madalya altığımızkarate 3 yıl sonra yok...Ve de bugüne kadar velinimetimizolan güreş, sadece3 bronz (biri kadınlarda)kazanabildi. Kadın sporlarıaçısından bakıldığındaise hakikaten hem madalyakazananlar hem Eda Tuğsuz,Dilara Bozan ve KadınVoleybol Milli Takımımızgibi madalyayı az farkla kaçıranlarbize gelecek adınaumut verdi. Mete Gazoz veBusenaz Sürmeneli'nin ilkaltını almaları, olimpiyatınana sporlarından cimnastiktengelen tarihi madalya buolimpiyatı hepgülümseyerekanmamızı sağlayacak.
- LÜTFÜ ÖZEL - 2028 için şimdiden hazırlığa başlamalıyız
En başarılı olimpiyat maceramızdı. Madalya sayısı bir kenara, ilklerle, farklı branşlarda başarılarımızla ve kadın sporcularımızın şahlanışıyla; "Varız,buradayız" dedik. 13 madalyanın yanında kıyısından kaçırdıklarımız da oldu. Bence sonuç muhteşem. Cimnastikte Ferhat Arıcan tarih yazdı, keza Mete Gazoz... Kadın boksunda Busenaz'la altın ve Buse Naz'la gümüş kazandık. Atletizmde paha biçilmez üç finalimiz oldu. Yelkeni de unutmayalım. Ve kadın voleybolcularımızı da baş tacı yaptık. Karatede 4 madalya... Katılanlarla birlikte hepsiyle gururlandık. Çok teşekkür ederiz antrenörleriyle birlikte kendilerine. Ancak unutmayın sporda dün yoktur. 2028 içinşimdiden hazırlığa başlamalıyız.Biliyoruz kipek çok ülkeçoktan başladı.2028! Dikkat!
- MURAT ÖZBOSTAN - Düşünce ve tesis devrimi bu büyük gururu getirdi
Bir kere şunun özellikle altını çizelim; Z kuşağının çocukları olimpiyatta ülkemizi başarıyla temsil etti. Olayın en özet hali bu. Ülkenin her köşesindedevletimizin sağladığıolanaklar ile çocuklarınaspor aşkını aşılayanve onlara destek olananne-babaları da tabii kiunutmamak lazım. Gerçekçi olmamız gerekirse, geçmiş yıllarda aileler çocuklara spor için bu kadar çok destek olmuyorlardı. Artıkdüşünce değişti. Bugün ülkemizin en ücra köşesinde bile devletimizin gençlere sağladığı inanılmaz tesisler var. Bu başarıda yeniyapılan tesis devriminide unutmamak lazım. Olimpiyatları iki altın madalya ile kapatmış olabiliriz ama bundan sonraki şampiyonalarda ve olimpiyatlarda bu genç neslin ülkemize daha çok altın madalyalar kazandıracağına yüzde yüz inanıyorum. Bu vesileylehepsinibir kez dahakutluyorum.