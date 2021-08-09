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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Sadece başarı değil olimpik ruh da var

Sadece başarı değil olimpik ruh da var

“İlk kez bu kadar çok branşta madalya kazandık. Mete Gazoz’un madalya kutlaması da sporcularımızın olimpiyat ruhunu gösterdi”

SORU: Türk sporu Tokyo Olimpiyatları'nda önemli ilklere imza attı. Tarihi dereceler ve madalyalar aldı. Özellikle kadınlarımız mücadeleleriyle göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020'yi siz nasıl değerlendirirsiniz?

- LEVENT TÜZEMEN -
Bu zaferler genç sporcu adaylarına güç verecek
Spora değer veren ve her dalıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin her şehrine muhteşem tesisler yapıldı. Sporda tesis yoksa başarı da yoktur. Bu mükemmel tesisler sayesinde sporcu sayımız artarken, özellikle de bireysel branşlarda da başarı çıtasını aştık. Sporun herhangi bir dalındaki sporcu adayı geçmişte tesis bulamazken şimdi muhteşem tesislerde çalışma fırsatını yakalıyor. Başarı halkası büyüdükçe, başarılı sporcularımıza da devletimizin katkısının dışında sponsorlar da destek çıkıyor. Bunun son ürününü olimpiyatta gördük ve tarihimizin en fazla madalyasını kazandık. Gelecek olimpiyatlarda başta altın olmak üzere daha fazla madalya kazacağımıza inanıyorum. Sporcularımızın zaferleri yeni sporcu adaylarına itici güç olacaktır. Bu arada tesisleri sık sık denetleyen, sporcuların sorunlarıyla ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu da özverili davranışından dolayı kutluyorum.

- GÜRCAN BİLGİÇ -
Artık boks için ailelerini daha rahat ikna edebilirler
Önceki olimpiyatlarda belli branşlar lokomotif oldu. Güreşle başladık ardından halter geldi. Bir ara atletizmde parlar gibi olduk. Ama ilk kez bu kadar çok branşta madalya dağılımına sahip olduk ve birçok sporcumuz da madalyaya dokunacak dereceler aldılar. Kadın boksu bir ilkti, altın ve gümüşle taçlandı. Artık kadınlarımız bu spor için ailelerini daha rahat ikna edebilirler. En değerli madalyamız cimnastikte Ferhat'ın kazandığıydı. Çok zor bir rekabetten çıktı ve bir ilkti. Mete Gazoz'un madalya kutlaması kafilemizin nasıl bir takım olduğunu, sporcularımızın olimpiyat ruhunu bize gösterdi. Kafilemizin yüzde 20'sini destekleyen Fenerbahçe Kulübü'nün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da fedakârlıkları ile Tokyo'nun gizli kahramanları oldu.

- MERT AYDIN -
Özellikle kadın sporcular gelecek adına umut verdi
Genel olarak 13 madalya bir rekor ve branş çeşitliliği çok fazla… Bu işin olumlu yanı. Diğer taraftan bakınca 4 madalya altığımız karate 3 yıl sonra yok... Ve de bugüne kadar velinimetimiz olan güreş, sadece 3 bronz (biri kadınlarda) kazanabildi. Kadın sporları açısından bakıldığında ise hakikaten hem madalya kazananlar hem Eda Tuğsuz, Dilara Bozan ve Kadın Voleybol Milli Takımımız gibi madalyayı az farkla kaçıranlar bize gelecek adına umut verdi. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin ilk altını almaları, olimpiyatın ana sporlarından cimnastikten gelen tarihi madalya bu olimpiyatı hep gülümseyerek anmamızı sağlayacak.

- LÜTFÜ ÖZEL -
2028 için şimdiden hazırlığa başlamalıyız
En başarılı olimpiyat maceramızdı. Madalya sayısı bir kenara, ilklerle, farklı branşlarda başarılarımızla ve kadın sporcularımızın şahlanışıyla; "Varız, buradayız" dedik. 13 madalyanın yanında kıyısından kaçırdıklarımız da oldu. Bence sonuç muhteşem. Cimnastikte Ferhat Arıcan tarih yazdı, keza Mete Gazoz... Kadın boksunda Busenaz'la altın ve Buse Naz'la gümüş kazandık. Atletizmde paha biçilmez üç finalimiz oldu. Yelkeni de unutmayalım. Ve kadın voleybolcularımızı da baş tacı yaptık. Karatede 4 madalya... Katılanlarla birlikte hepsiyle gururlandık. Çok teşekkür ederiz antrenörleriyle birlikte kendilerine. Ancak unutmayın sporda dün yoktur. 2028 için şimdiden hazırlığa başlamalıyız. Biliyoruz ki pek çok ülke çoktan başladı. 2028! Dikkat!

- MURAT ÖZBOSTAN -
Düşünce ve tesis devrimi bu büyük gururu getirdi
Bir kere şunun özellikle altını çizelim; Z kuşağının çocukları olimpiyatta ülkemizi başarıyla temsil etti. Olayın en özet hali bu. Ülkenin her köşesinde devletimizin sağladığı olanaklar ile çocuklarına spor aşkını aşılayan ve onlara destek olan anne-babaları da tabii ki unutmamak lazım. Gerçekçi olmamız gerekirse, geçmiş yıllarda aileler çocuklara spor için bu kadar çok destek olmuyorlardı. Artık düşünce değişti. Bugün ülkemizin en ücra köşesinde bile devletimizin gençlere sağladığı inanılmaz tesisler var. Bu başarıda yeni yapılan tesis devrimini de unutmamak lazım. Olimpiyatları iki altın madalya ile kapatmış olabiliriz ama bundan sonraki şampiyonalarda ve olimpiyatlarda bu genç neslin ülkemize daha çok altın madalyalar kazandıracağına yüzde yüz inanıyorum. Bu vesileyle hepsini bir kez daha kutluyorum.

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Sadece başarı değil olimpik ruh da var
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