Fenerbahçe para bastı!

Dijital para piyasasına giren Fenerbahçe dün yapılan ön satıştan sadece 1 saatte tam 315 milyon TL’lik gelir elde etti. 30 TL’lik paket ise 30 saniyede tükendi
Fenerbahçe ile kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda imzalanan sözleşmeye göre sarı-lacivertlilere Paribu veya Stoken tarafından toplam 175milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildi. Ancak ön satışa sunulan 3 paket 1 saat içinde tükendi ve sarı-lacivertliler buradan 315 milyon TL kazandı. 30 TL'lik ikinci paketin sadece 30 saniyede tükendiği belirtildi. Paribu ile yapılan anlaşma gereği de 200 milyon TL alacağı ifade edilen sarı-lacivertliler böylece 515 milyon TL'lik bir rakama ulaştı.
İYİ Kİ GEÇ KALMIŞIZ DİJITAL paraların yoğun şekilde insanların hayatlarına dahil olduğunu belirten F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, kaçarı yok. Bunun için de dijital gelirlerinçok önemli olduğunuve bu konuda Fenerbahçeolarak yoğun çalışma yaptığımızıifade etmiştik.Kesinlikle geç kalmadık, iyiki bekledik. 1.5 sene önce aldığımız tekliflerle bugün aldığımız teklifler arasında katbekat fark olduğunu görüyoruz. Bu da bize 'iyi ki geç kalmışız' dedirtiyor" ifadesini kullandı.
GELİRİN 3'TE 1'İ TRANSFERE
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin 3'te 1'inin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.
HEDEFİMİZ Z KUŞAĞI
Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğunu sözlerine ekleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Daha da büyük problemolacak. Avrupa'daki araştırmalar,bu kuşağın daha azstada geleceğini gösteriyor.Bu nedenle dijital dünyadadaha aktif olmak gerekiyor" diye konuştu. Daha önce ekonomik anlamda söylediği 'Tünelinsonunda ışık yok' cümlesi hatırlatılan Koç, "Tünelin sonundaışık yok demiştim. Bugünitibariyle tünelin sonundakiışık kesinlikle parlak değil.Bu gibi hamleler, küçük ışığındaha parlak hale gelmesinisağlayacaktır ve buna inanıyorum.Tek bir imzaylabütün problemlerin çözülmesi,gerçekçi olmaz" dedi.