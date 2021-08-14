Haber hattı

Olimpik annelerinmadalya gururu
Spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla P&G'nin başlattığı 'Olimpik Anneler' projesi kapsamında Tokyo'da mücadele eden 29 sporcudan 8'i Türkiye'ye madalya ile döndü. Altın kazanan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, gümüş alan Eray Şamdan, Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan diğer sporcuların büyük bir başarıya imza attığını söyleyen P&G Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Olimpik annelerimiz bu başarınınarkasındaki kahramanlardır" dedi.
Alperen'den 9 sayı
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti. Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadelede ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre alan milli oyuncu, Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, Detroit önünde ise 21 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla mücadele etmişti.
7 saniyede 150bin forma satıldı PSG, yıllık 35 milyon Euro maaş verdiği yeni transferi Liones Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı. AS'ın haberine göre Parisli taraftarlar, Arjantinli yıldızın 30 numaralı formasına hücum etti. Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden 7 saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi. PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.
Helsinki'ye ret kararı
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Helsinki, virüs kısıtlamaları nedeniyle maçın tarihini değiştirmek istedi. 19 Ağustos'ta İstanbul'daki ilk karşılaşmayı Finlandiya'ya almak isteyen Helsinki CEO'su Riihilahti, "Görüşmeler yaptık ancakdeğiştirmek mümkün olmadı" dedi. Helsinki, rövanşı seyircisiz oynayacak.