Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 14.8.2021

Haber hattı

Haber hattı
Olimpik annelerin madalya gururu
Spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla P&G'nin başlattığı 'Olimpik Anneler' projesi kapsamında Tokyo'da mücadele eden 29 sporcudan 8'i Türkiye'ye madalya ile döndü. Altın kazanan Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, gümüş alan Eray Şamdan, Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan diğer sporcuların büyük bir başarıya imza attığını söyleyen P&G Türkiye ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Olimpik annelerimiz bu başarının arkasındaki kahramanlardır" dedi.

Alperen'den 9 sayı
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Toronto Raptors ile oynadıkları hazırlık maçında 9 sayı, 10 ribaunt üretti. Raptors'a 92-76 kaybettikleri mücadelede ilk 5'te başlayıp 24 dakika 13 saniye süre alan milli oyuncu, Cavaliers'a karşı 15 sayı, 15 ribaunt, 4 blok, Detroit önünde ise 21 sayı, 8 ribaunt, 4 blokla mücadele etmişti.

7 saniyede 150 bin forma satıldı
PSG, yıllık 35 milyon Euro maaş verdiği yeni transferi Liones Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı. AS'ın haberine göre Parisli taraftarlar, Arjantinli yıldızın 30 numaralı formasına hücum etti. Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden 7 saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi. PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.

Helsinki'ye ret kararı
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Helsinki, virüs kısıtlamaları nedeniyle maçın tarihini değiştirmek istedi. 19 Ağustos'ta İstanbul'daki ilk karşılaşmayı Finlandiya'ya almak isteyen Helsinki CEO'su Riihilahti, "Görüşmeler yaptık ancak değiştirmek mümkün olmadı" dedi. Helsinki, rövanşı seyircisiz oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika haberi | Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
Son dakika haber: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA