Daha bitmedi!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılacak kafilemiz dün uğurlandı. Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin olimpiyat hikâyesi en güçlü şekilde devam edecek” dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salı günü başlayacak ve 5 Eylül'de bitecek 2020 Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcuların İstanbul Havalimanı'ndan Japonya'ya uğurlanması töreninde konuştu. Kasapoğlu, "İnancınıza,gösterdiğiniz gayrete şahidiz. 16Temmuz'da yine buradan uğurladığımızsporcularımız olimpiyattarihimizde pek çok ilke imzaattı. Rekorlar kırdılar, ülkemizedöndüler. İstiklal Marşımızı tümdünyaya dinlettiler, tarih yazdılar.Sıra sizde" ifadelerini kullandı. "Tokyo 2020 hikâyemiz, tarih yazma sürecimiz henüz bitmedi" diyen Kasapoğlu şunları söyledi:
EN İYİSİNİ YAPACAKSINIZ
"Performansınız ve karakterinizle tüm dünyanın takdirini toplayacaksınız. 84 milyonun gönlünün altın madalyalı şampiyonlarısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan hiç şüphem yok. Türkiye olarak güçlü şekilde 'Biz hep bir ve beraberiz' mesajını vereceğiz."