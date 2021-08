Başkan Erdoğan Tokyo Olimpiyatları’ndan madalya ile dönen sporcuları Külliye’de ağırladı

SPORCUSU, HOCASI, AİLESİYLE TOPYEKUN İŞ BİRLİĞİ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün önemli bir kabul gerçekleştirdi. Tokyo 2020 'den madalya ile dönen 13 sporcu, antrenörleri ve ailelerini Külliye 'de akşam yemeğinde ağırlayan Başkan Erdoğan tüm sporcularla tek tek ilgilendi. Hepsine yumruk selamı ilediyen Başkan, başarılarıyla ilgili kısa sohbetleri de ihmal etmedi. Kürsüden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız. Gençliğinde futbola gönül vermiş, bir büyüğünüz olarak şu gerçeği ifade etmek istiyorum. Hayatta hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının arkasında gayret vardır, fedakârlık vardır. Busenaz kızımızın dediği gibi bir hayale verilen 10 yıllar vardır. Başarı şansın değil, emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür. Başarı sporcusuyla, hocasıyla, ailesiyle, okuluyla, kulübüyle federasyonuyla bakanlığı ile topyekun bir işbirliğinin sonucudur.Erdoğan, Tokyo 2020'yi değerlendirip güçlü ve zayıf yönleri analiz edeceklerini belirtip gelecek adına şunları söyledi:Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız ya da ivme kaybettiğimiz spor dallarına daha fazla önem vereceğiz.Nasıl Tokyo'da 2016 Rio'nun üstüne çıkmışsak inşallah Paris 'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı çıkaracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Milletimiz ve istikbalimiz adına bu kutlu mücadelede sizlerin de çalışmalarınıza başlayacağınıza inanıyorum."Erdoğan konuşmasına sporcuları tebrik ederek başladı: "Okçulukta ve boksta İstiklal Marşımızı dinleten Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli'yi, yine boksta ve karatede gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile Eray Şamdan'ı, ülkemize bronz madalya getiren tekvando da Hakan Rençber ve Hatice Kübra İlgin'i, güreşte Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü, kadınlar güreşte Yasemin Adar'ı, Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan'ı karatede Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ile Merve Çoban'ı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum."Erdoğan, okçulukta Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını altınla getiren Mete Gazoz'u ayrı bir yere koyup şu ifadeleri kullandı: "Mete, tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur."BAŞKAN Erdoğan, madalya kazanamayan sporcuları da unutmadı: "108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce bir çok aşamadan geçerek Milli Takım'a seçilmek her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın her biri işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın kazanmasın sporcularımızın hepsi göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır."Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında çok erken yaşta Koronavirüs'e kurban verilen Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı da yad etti. Erdoğan, "Belediye başkanlığımız döneminde yanımda sporcu olarak çalışan daha sonra Karete federasyonu Başkanı olan Esat Delihasan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Karatenin bugünkü seviyelere ulaşılmasına çok büyük katkı vermiştir" diye konuştu.BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği spor dalları başta olmak üzere hemen her branşta atağa kalkmasının sebebini şöyle açıkladı: "81 vilayetimizin tamamında kurduğumuz tesislerle spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık.Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık.yarım veAltyapımıza verdiğimiz önemin neticesindeSpor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla artarak 19 yıl önce 6 bin 35 iken bugün 19 bine yükseldi. Yetenekli sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerini hizmete açtık. 46 ilimizdeki sporcu eğitim merkezlerinde bugün 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere 1671 sporcumuz bulunmaktadır. Sporcu bursluluk kapsamını orta okul ve liselere genişleterek orta öğretimde de sporcularımıza destek oluyoruz.