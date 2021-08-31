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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Altın adam Abdullah

Altın adam Abdullah

Masa Tenisi Tek Erkekler’de mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim’i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki ilk altın madalyasını masa tenisinde kazandı. Tek erkeklerde (Sınıf 4) mücadele eden Abdulllah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı. Öztürk, 2016 Rio'daki altından sonra üst üste ikinci kez aynı gururu yaşadı. Öztürk, kürsüye aynı kategoride bronz madalya kazanan Nesim Turan ile çıktı. İki sporcu da İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek büyük bir coşkuyla okudu.

KARDEŞ ÖZTÜRK DE BRONZ MADALYA ALMIŞTI
Abdullah Öztürk'ün masa tenisi Sınıf 5'te mücadele eden kardeşi Ali Öztürk de geçtiğimiz cumartesi günü bronz madalya gururu yaşamıştı. Maçı Ankara'da gözyaşları ile izleyen anne İlkbal Öztürk oğullarıyla gurur duyduğunu belirtip, "Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin. İkisi de madalyayla dönüyor. Bize büyük sevinç yaşattılar" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü, Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşüp tebrik etti. Milli sporcuyu kutlayan Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı. Milli sporcumuz ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

SEVİLAY TARİH YAZDI
S5 sırtüstü finalinde 43.48'lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk, Türkiye'ye yüzmede ilk olimpik ve paralimpik madalyasını getirerek tarihe geçti. Sümeyye Boyacı ise aynı yarışta 43.94'lük zamanıyla 4. sırada kaldı. Finali yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularımızı tebrik etti. Öztürk'ü madalyası, Boyacı'yı ise ortaya koyduğu mücadele nedeniyle kutladı.

NİHAT TÜRKMENOĞLU GÜMÜŞ'TE KALDI
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek adını finale yazdıran Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı. Finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaşan sporcumuz son sete 116-114 geride girerken, final atışlarının ilkinde 124- 123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

BAHATTİN BRONZ KAZANDI
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı. Yarı finalde bir diğer Türk sporcu Nihat Türkmenoğlu'na yenilerek final şansını kaçıran Hekimoğlu, İran'dan Mohammadreza Zandi'yi 139-134 mağlup ederek madalyaya uzandı.

'GOLBOL'DE ÇİFTE ÇEYREK FİNAL
Paralimpik Olimpiyatlarında Erkek Golbol takımımız B Grubu son maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kadınlar Golbol takımı ise ABD'ye 4-3 yenilmesine rağmen grubu lider tamamlayarak çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti. Erkeklerin rakibi ise Brezilya.

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Altın adam Abdullah
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