Altın adam Abdullah

Masa Tenisi Tek Erkekler’de mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim’i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu
Türkiye 2020 Tokyo ParalimpikOyunları'ndaki ilk altın madalyasınımasa tenisinde kazandı. Tek erkeklerde(Sınıf 4) mücadele eden Abdulllah Öztürk,Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlupederek altın madalyayı boynuna taktı. Öztürk,2016 Rio'daki altından sonra üst üsteikinci kez aynı gururu yaşadı. Öztürk,kürsüye aynı kategoride bronz madalyakazanan Nesim Turan ile çıktı. İki sporcuda İstiklal Marşı'nı asker selamı vererekbüyük bir coşkuyla okudu.
KARDEŞ ÖZTÜRK DE BRONZ MADALYA ALMIŞTI
Abdullah Öztürk'ün masa tenisi Sınıf 5'temücadele eden kardeşi Ali Öztürk de geçtiğimizcumartesi günü bronz madalya gururu yaşamıştı.Maçı Ankara'da gözyaşları ile izleyenanne İlkbal Öztürk oğullarıyla gurur duyduğunubelirtip, "Allah herkese böyle bir duyguyunasip etsin. İkisi de madalyayla dönüyor. Bizebüyük sevinç yaşattılar" diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü, Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşüp tebrik etti. Milli sporcuyu kutlayan Erdoğan, "Abdullahgözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız,milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz,gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı. Milli sporcumuz ise "Takım müsabakalarımız var. SayınCumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayıhedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
SEVİLAY TARİH YAZDI
S5 sırtüstü finalinde 43.48'lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk, Türkiye'ye yüzmede ilk olimpikve paralimpik madalyasını getirerek tarihe geçti. Sümeyye Boyacı ise aynı yarışta 43.94'lük zamanıyla 4. sırada kaldı. Finali yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularımızı tebrik etti. Öztürk'ü madalyası, Boyacı'yı ise ortaya koyduğu mücadele nedeniyle kutladı.
NİHAT TÜRKMENOĞLU GÜMÜŞ'TE KALDI
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisindeBahattin Hekimoğlu'nu yenerekadını finale yazdıran NihatTürkmenoğlu, gümüş madalyakazandı. Finalde olimpiyatve dünya rekortmeniÇek sporcu DavidDrahoninsky ile karşılaşansporcumuz sonsete 116-114 geridegirerken, final atışlarınınilkinde 124-123 öne geçti. Nihat,sonraki iki atışında9 ve 10 puanlık isabetbulan Çek sporcuya,8 ve 9 puanla karşılıkverince 142-141 kaybettive gümüş madalyada kaldı.
BAHATTİN BRONZ KAZANDI
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı. Yarı finalde birdiğer Türk sporcuNihat Türkmenoğlu'nayenilerek final şansını kaçıran Hekimoğlu, İran'danMohammadreza Zandi'yi 139-134mağlup ederek madalyayauzandı.
'GOLBOL'DE ÇİFTE ÇEYREK FİNAL
Paralimpik Olimpiyatlarında Erkek Golbol takımımız B Grubu son maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kadınlar Golbol takımı ise ABD'ye 4-3 yenilmesine rağmen grubu lider tamamlayarak çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti. Erkeklerin rakibi ise Brezilya.