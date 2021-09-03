2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Gamze Gürdal bronz madalya maçını kaybetti

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bronz madalya maçında Avrupa şampiyonluğu bulunan Gamze Gürdal ile Brezilyalı Silvana Mayara Cardoso Fernandes karşılaştı. Rakibine 26-9 yenilen milli sporcu, madalya şansını kaybetti.
ESRA BAYRAK 4, FATMA DAMLA ALTIN 7. OLDU
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen uzun atlama finalinde milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, madalya mücadelesi verdi.
Esra Bayrak, üçüncü hakkında yaptığı 5,37 metrelik atlayışıyla 4'üncü, Fatma Damla Altın ise ikinci denemesinde gerçekleştirdiği 5,06'lık derecesiyle 7'nci oldu.
Polonyalı Karolina Kucharczyk, 6.03 metreyle kendisine ait paralimpik rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı Rusya Paralimpik Komitesi'nden Aleksandra Ruchkina 5.49, bronz madalyayı Hırvat Mikela Ristoski 5.46'lık atlayışıyla kazandı.
SADIK SAVAŞ ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler klasik yay açık kategorisinde Sadık Savaş, çeyrek finalde elendi.
Yumenoshima Park'ta yapılan çeyrek final müsabakasında milli sporcu Sadık Savaş ile ABD'li Kevin Mather karşılaştı. Rakibine 6-2 yenilen Sadık Savaş, çeyrek finali geçemedi.
MADALYA SAYIMIZ 38'E YÜKSELDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 15'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 38 yaptı.
Tokyo 2020'nin 10. gününde Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Öncesinde masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk, okçulukta Bahattin Hekimoğlu, tekvandoda Mahmut Bozteke bronz madalya elde etti.
Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere 15'e çıktı.