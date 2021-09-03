Okçular Vakfı hayatımı değiştirdi

7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen Öznur, “Okçular Vakfı ile tanışana kadar adeta hayata küsmüştüm. Onların ve aielmin desteği ile bugünlere geldim” dedi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda karma takım makaralı yay dalında Bülent Korkmaz ile birlikte gümüş madalya kazanan milli okçu Öznur Cüre hayatının dönüm noktasının Okçular Vakfı ile tanışmak olduğunu söyledi. 7 yıl önce bir bayram günü geçirdikleri trafik kazası ile yaşamlarının altüst olduğunu belirten 24 yaşındaki milli okçu, "Benim omuriliğim zedelendi;belim kırıldı, annemin boynukırıldı. Ailecek mahvolduk. Aynıfilmlerdeki gibiydi. Annemletekerlekli sandalye ile yaşamayıöğrenmeye çalıştık. 2 yıl hayatadönemedim. Tüm kardeşlerimher şeylerinden feragat ederekbana destek oldu" diye konuştu.
"2024 PARİS'TE ALTIN ALACAĞIM"
Okçular Vakfı ile tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Öznur, "Bana hep inandılar.Tekerlekli sandalyemidahi vakıf karşıladı.Yoğun çabalarımınardından 2019'daMilli Takım'a girdim.Eski bir tekvandocu olarak13 yaşından beri en büyükhayalim Milli Takım formasıgiyip bayrağımızı göklerdedalgalandırmaktı. TürkiyeBedensel Engelli SporcularFederasyonu da banaçok yardımcı oldu. Şimdi hedefimise 2024 yılında Fransa'dayapılacak olan oyunlardaaltın madalya alıp İstiklalMarşımızı okutmak" dedi.
HAYATA TUTUNUN
BEDENSEL engelli sporcu adaylarına da seslenen Öznur Cüre, "Dışarı çıkın, hayata bakın. Zamanla bunu yapacaksınız. Sakın eve kapanmayın. Vazgeçmeyin. Ne yapabileceğiniz konusunda araştırmalar yapın, kendinizi tanıyın. Kendinize inanın. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız sizden başka kimse başaramaz bunu" ifadesini kullandı.
ALLAH EMEKLERİMİZİ BOŞA ÇIKARMADI
Baba Kasım Cüre, kızını sırtında taşıyarak idmana götürdüğünü belirterek, "Bugünleri de gördük. Çok mutluyuz" diye konuştu
KIZININ başarısıyla gurur duyduğunu belirten Kasım Cüre, "Ben antrenmanlara kızımı sırtımda taşıyarak götürüyordum. Allah emeklerimizi boşa çıkartmadı. Engelli çocuğu olan ailelere sesleniyorum: Çocuğum bunuyapamaz demeyin. Çocuğunuzu Okçular Vakfı ile tanıştırın. Öznur'u var eden Okçular Vakfı'dır. Onlara çok teşekkür ederim" dedi. Öznur'un ablalarından Leyla ve Asuman Cüre de, "Biz gemileri karadan yürüten Fatih'in torunlarıyız. Bize imkânsız diyenler şimdi ekran başında bizi izliyor. Yeter ki insan insana engel olmasın. Biz zaten gurur duyuyorduk, şimdi Türkiye gurur duyuyor" ifadesini kullandılar.