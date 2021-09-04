Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Altın size çok yakışıyor
Giriş Tarihi: 4.9.2021

Altın size çok yakışıyor

Altın size çok yakışıyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda golbol kadınlar finalinde ABD’yi 9-2 ile sahadan silen Türkiye, altın madalyaya ulaşarak üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı

Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finalde ABD ile karşı karşıya gelen Milliler, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 9-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Ay-Yıldızlılar, sahadan galibiyetle ayrıldı. Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla Milli Takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

BU SEVDA BİTMEZ
GÜÇLÜ rakibi karşısında fırtına gibi esen Türkiye'de Sevda Altunoluk, Ay-Yıldızlılar'ın tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu. Bu arada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 15'e yükselen (2 altın, 4 gümüş, 9 bronz) Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 38 yaptı.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA BİZE BÜYÜK GURUR YAŞATTINIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti. Paralimpik Oyunları'nda üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Milli Takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, "Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ALO BEN EMRE ABİN!
GOLBOL Milli Takımı'na zorlu final öncesi A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz yaptı. Ay-Yıldızlı oyunculara görüntülü mesaj göndererek hepsine çok güvendiğini söyleyen Belözoğlu, ABD karşısında başarı dileğinde bulundu. Toplantı sırasında karşılarında tecrübeli ismi gören kızların sevinçleri görülmeye değerdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları nedir?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Son dakika: 3 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın size çok yakışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA