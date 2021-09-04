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Giriş Tarihi: 4.9.2021 12:09

F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı

AA
F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde Alfa Romeo'nun direksiyonuna, takımın test pilotu Kubica geçecek

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

HOLLANDA GRAND PRİX'İNİN GERİ KALAN BÖLÜMÜNDE YER ALMAYACAK

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün, Hollanda Grand Prix'sinin kalan bölümünde yer alamayacağı belirtildi.

Alfa Romeo takımı da 3. antrenman seansı, sıralama turları ve yarışta Raikkonen'in yerini, Polonyalı test pilotları Robert Kubica'nın alacağını duyurdu.

2006'da başladığı ancak 2011 sezonu öncesi geçirdiği kaza yüzünden ara verdiği F1 kariyerine 2019'da dönen 36 yaşındaki Kubica, katıldığı 97 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıktı.

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F1 pilotu Raikkonen koronavirüse yakalandı
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