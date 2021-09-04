Sırp duvarına çarptık!

Yarı finale kadar namağlup gelen Ay-Yıldızlılar, dün zorlu rakibi karşısında ilk seti alsa da sonrasını getiremedi. Boskovic’in sayıları ve kritik hatalarla yenilen Milliler, bugün Hollanda ile 3.’lük maçına çıkacak
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na fırtına gibi girerek 7'de 7 yapan A Milli Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan engelini aşamadı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya çok iyi başlayan FileninSultanları,kıyasıyageçen ilk seti 34-32 kazanarak 1-0 öne geçti. Büyük heyecana sahne olan ikinci seti 26-28 önde bitirip durumu 1-1'e getiren Sırbistan, üçüncü seti de 25-23 kazandı. Dördüncü sette ise Ay-Yıldızlı ekibimiz kontrolü tamamen rakibe bıraktı ve açılan farkla oyundan düşüp seti 13-25, karşılaşmayı ise 3-1 kaybetti. Milliler, bugün18.00'de Hollanda'yla üçüncülükmaçına çıkacak. Finali iseSırbistan ile İtalya oynayacak.
GUIDETTI: RAKİBİMİZ KAZANMAYI HAK ETTİ A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, final şansını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Kazanıp finale çıkmak ve şampiyon olmak isterdik. Öne geçebilmekiçin elimize çok şans geldi.Ama hâlâ bence bu stres anlarındamücadele edebilmek için çokgenç bir takımız. Bu maçı İstanbul ya da Ankara'da oynama şansımız olsaydı kazanabilirdik. Turnuvanın en iyisine kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine yarı finalde kaybettik. Rakip kazanmayı haketti. Artık üçüncülük maçı içinenerji bulmak zorundayız. Turnuvayı yüzümüzde gülümsemeyle kapatmak istiyoruz" dedi.
KÂBUSUMUZ OLDULAR
FİLENİN Sultanları, son 4 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a boyun eğdi. 2015'te bronz madalya maçında Sırplar'a kaybeden Türkiye, 2017'de de yarı finalde mağlup olmaktan kurtulamamıştı. 2019 yılında Ankara'daki unutulmaz final karşılaşmasında 3-2 ile rakibine yenilen Sultanlar, dün de 3-1'lik sonuçla bir kez daha sahadan üzgün ayrıldı. Buna karşın Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı son 3 maçta (2018, 2019-2021) devirdi.