Milli tekvandocu Hakan Reçber, başarısının perde arkasını anlattı: İçimdeki hırsla hastalığı yendim

"Tokyo'da kazandığım bronz madalyanın gücüyle Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Orada en iyi olmak için tatamiye çıkıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum" "Yakalandığım ağır hastalığı tekvando ve içimdeki hırs sayesinde yendim. Tekme bile atamaz durumdayken şimdi ülkeme madalya kazandırmak büyük mutluluk"
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyasını kazandırarak göğsümüzü kabartan milli tekvandocu Hakan Reçber, SABAH Spor'un konuğu oldu. 68 kiloda bronz alan22 yaşındaki sporcu, filmlere konuolacak başarı hikâyesini ve hedeflerinianlattı. 2015'te spor yapmak bir yana yürümesini bile kısıtlayan transvers miyelit (omurilik iltihabı) hastalığını yenip tatamide zirveye çıkan Hakan ile gerçekleştirdiğimiz keyiflisohbetten öne çıkanlar şöyle:
3 YAŞIMDAN BERİ TATAMİDEYİM
Seni tekvandoya kim teşviketti. Nasıl başladın
?Beni yetiştiren babam (AydoğanGüneş). Kendi aile kulübümüz varAnkara'da. Aslında doğduğumda tekvandoile iç içeydim. Bu yüzden başkabir seçeneğim olmadı. Ben 3 yaşımdanberi tatamide geziyordum. 22 yaşında Tokyo'daülkemiz adınailk madalya gururunuyaşattın. O ankiduygularını bizimlepaylaşır mısın?
İlk madalyalar hiçbir zamanunutulmaz... Kariyerimboyunca aldığım eniyi madalyaydı, büyükbir gurur.
Bundan sonrakimaçlarımda da bu madalyanınbana büyük bir motivasyonkaynağı olacağına inanıyorum.Ülkeme ilkmadalyayı kazandırdımTokyo Olimpiyatları'nda.İnsanlar bir'ohh!' çekti ve gerisigeldi zaten.
PARİS'TE BRONZU ALTIN YAPACAĞIM
15 yaşında sana transvers miyelit (omurilik iltihabı)hastalığı teşhisi kondu. Bir sporcu olarak o süreci nasılaştın, bahseder misin?
Yürüyemediğim için tekerlekli sandalyedeydim. Tekme bile atamıyordum.Ama tekvandoya olan bağlılığım beni ayakta tuttu. Tedavi sürecindensonra salona gidip tek başıma antrenman yapmaya çalışıyordum.
Kumtorbasına vurmaya çalıştım. Gide gele geliştirdim kendimi. İçimdeki hırs, hastalığıyenmeme yardımcı oldu. Sporcu olmasaydım, bu hastalığı kolay kolay yenemezdim. 2024 Paris Olimpiyatları için neler söylersin? Tokyo'da kazandığım bronz madalyanın motivasyonuyla Paris'e hazırlanıyorum.Orada da ülkem adına final oynayıp altın madalyayı almak sitiyorum. Enbüyük hedefim, Paris'te bronz madalyayı altın yapmak. Antrenörün Servet Tazegül ve kendisi de eski bir olimpiyatşampiyonu tekvandocu… Onun izinden gidiyorsun. Sana negibi tecrübeler kattı?
Kafamız uyuşuyor, beni anlıyor. Bir sporcunun psikolojisindentutun, fiziksel rahatsızlıklarına kadar her şeye hakim. Neistediğini biliyor. Bize antrenmanlarda gösterdiği taktiklerçok zekice. Bazılarını uygulayamıyoruz, yapabilsekçok önemli bilgiler. Onun izinden gitmeken büyük arzum.
HEYECANDAN ETRAFIMA BAKAMADIM!
Gençlik ve Spor Bakanı MehmetMuharrem Kasapoğlu da sizin gibibaşından sonuna kadar Tokyo'daydı.Destek nasıl hissettirdi?
Madalya aldıktan sonra yaşadığım obüyük heyecanla etrafa bakamadım.Sonra Bakanımız geldi ve sarıldı bana.Büyük gururdu gerçekten. Çok güzelbir anımız oldu Bakanımızla.
SORU - CEVAP
Tokyo: Heyecan, atmosfer Ankara: Huzur, antrenman Paris: Altın madalya Tatami: Kaybetme korkusu