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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Spor turu

Spor turu
Ankara Derbisini Pakkan çifti yönetecek
TFF 1. Lig'de pazar günü oynanacak Ankaragücü- Gençlerbirliği derbisine atanan hakemler büyük ilgi çekti. Saat 17.00'de oynanacak derbinin ortü hakemi Burak Pakkan... Mücadelenin 4. hakemi ise 3 ay önce hayatını birleştirdiği Gamze Durmuş Pakkan... Bu atamayla birlikte Türk futbol tarihinde ilk kez evli bir çift birlikte karşılaşma yönetecek. Gamze Durmuş Pakkan, iki takım arasında sezon öncesi oynanan TSYD Kupası mücadelesinde düdük çalmıştı. Burak Pakkan daha önce Ankaragücü altyapısında iki sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakıp hakemliği seçmişti.

Kartal'ın rakibi Dortmund'da şok!
BEŞİKTAŞ'IN Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçını oynayacağı Alman ekibi Dortmund'da Giovanni Reyna şoku yaşanıyor. ABD Milli Takımı'nda sakatlanan 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Reyna'nın, bu nedenle 15 Eylül'de İstanbul'daki Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Başarılı orta saha, bu sezon 5 resmi maçta 2 gol atmıştı.

Djokovic ve Sakkari yarı finale yükseldi
ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ile tek kadınlarda Yunan raket Maria Sakkari yarı finale yükseldi. Djokovic bu yıl Wimbledon finalinde de yendiği Matteo Berrettini'yi 3-0'la geçerek bu turnuvada 12. kez yarı final bileti aldı. Sakkari ise 4 numaralı seri başı Pliskova'yı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ikinci grand slam yarı finaline çıktı

Boateng'e 1.8 milyon Euro ceza
BU sezon Lyon forması giyecek olan Jerome Boateng, eski sevgilisi Sherin Senler'e saldırı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Alman oyuncu, iddiaları reddetse de mahkemeden 1.8 milyon Euro ceza aldı. Savcının 1 yıl 6 ay hapis talep ettiği 33 yaşındaki oyuncuya, Münih yerel mahkemesi en üst sınırdan para cezasını uygun gördü. Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi Senler'e fiziksel olarak zarar vermekle suçlanıyordu.

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