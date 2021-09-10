Tokyo’da altın alan Reyhan Yılmaz hayalini gerçekleştirdi!

Milli takımın ve Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün oyuncusu olan Reyhan Yılmaz, golbol sporu ile tanışma hikayesini ve elde ettiği başarıları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Denizli'de ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeninin kendisine önermesiyle bu spora başladığını belirten Reyhan Yılmaz, 2019 yılında Denizli'den Ankara'ya transfer olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Yarışmalarda Türkiye üçüncülüğüm, ikinciliğim ve şampiyonluklarım var. En sonunda milli takıma girdim. Avrupa, dünya ikinciliğim ve paralimpik şampiyonluklarım var" dedi.