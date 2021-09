Tokyo’da altın alan Reyhan Yılmaz hayalini gerçekleştirdi!

"AİLEM HER ZAMAN DESTEKÇİM OLDU"

Spora istemeye istemeye başladığını anlatan Reyhan Yılmaz, "Başarı elde ettikçe ailem ve hocalarım benimle gurur duymaya başladı. Ailem her zaman destekçim oldu. En büyük destekçim onlardı. Başaracağıma hep inandılar. En sonunda başardım. Bu sporu şu an çok aşırı seviyorum" dedi.



"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Reyhan'ın annesi Şenay Yılmaz, "Kızımla gurur duyuyorum. Devamlı destekçisi oldum. Bayrağımızı göklere diktiği için gurur duyuyorum. İstiklal Marşı'mızı söyletti. Göğsümüzü kabarttı. Onun için gurur duyuyoruz" diye konuştu.