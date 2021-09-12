Formula İtalya Grand Prix’sinde unutulmaz kaza! Verstappen ve Hamilton...

Formula 1'de heyecan devam ederken İtayal Grand Prix'sisinde tarihe geçecek kazalardan biri yaşandı. İki şampiyonluk adayı Verstappen ve Hamilton araçları birbirine girdi. Kazanın ardından iki pilot da yarış dışı kaldı.
KAZANAN RİCCİARDO OLDU
Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in çarpışarak yarış dışı kaldığı Monza Pisti'nde zafer, Daniel Ricciardo'nun oldu.
VERSTAPPEN'DEN KAZA SONRASI AÇIKLAMA
Kazada Verstappen'in aracı Hamilton üzerine çıktı. Max Verstappen: "Hamilton bana boşluk bırakmadı."
Mercedes 11 yıl sonra ilk kez duble yaptı.