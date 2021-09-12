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Giriş Tarihi: 12.9.2021 17:13 Son Güncelleme: 12.9.2021 17:48

Formula İtalya Grand Prix'sinde unutulmaz kaza! Verstappen ve Hamilton...

Formula İtalya Grand Prix’sinde unutulmaz kaza! Verstappen ve Hamilton...

Formula 1'de heyecan devam ediyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılıyor. Yarış esnasında tarihe geçecek kazalardan biri yaşandı. Verstappen ve Hamilton'ın aracı birbirine girdi. İki pilot da yarış dışı kaldı. İtalya Grand Prix'sisinde kazanan Ricciardo oldu. Lando Norris ikinci ve Valtteri Bottas ise üçüncü oldu.

Formula 1'de heyecan devam ederken İtayal Grand Prix'sisinde tarihe geçecek kazalardan biri yaşandı. İki şampiyonluk adayı Verstappen ve Hamilton araçları birbirine girdi. Kazanın ardından iki pilot da yarış dışı kaldı.

KAZANAN RİCCİARDO OLDU

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in çarpışarak yarış dışı kaldığı Monza Pisti'nde zafer, Daniel Ricciardo'nun oldu.

VERSTAPPEN'DEN KAZA SONRASI AÇIKLAMA

Kazada Verstappen'in aracı Hamilton üzerine çıktı. Max Verstappen: "Hamilton bana boşluk bırakmadı."

Mercedes 11 yıl sonra ilk kez duble yaptı.

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Formula İtalya Grand Prix'sinde unutulmaz kaza! Verstappen ve Hamilton...
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