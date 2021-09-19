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Giriş Tarihi: 19.9.2021 15:48 Son Güncelleme: 19.9.2021 15:48

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci oldu!

AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya’da birinci oldu!

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında bugünkü yarışı birinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde yarıştı. Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağının ikinci yarışında milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Bahattin Sofuoğlu, bu sezonki ilk birinciliğini Barselona'da kazanarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Bahattin Sofuoğlu, yarışın ardından Türk bayrağı ile pistte tur attı.

Yarışı, Yamaha'dan Alvaro Diaz Cebrian ikinci, Kawasaki pilotu Samuel Di Sora ise üçüncü sırada tamamladı.

Milli sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık, bu galibiyet için çok mutluyum, iyi olmadığım zamanlar bana her zaman Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz öncü kardeşler her zaman destek verdiler, biz hep beraberiz. Çok mutluyum, takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci oldu!
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