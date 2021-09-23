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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:18 Son Güncelleme: 23.9.2021 10:20

Tyson Fury ezeli rakibi Anthony Joshua'yı destekleyecek!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Tyson Fury ezeli rakibi Anthony Joshua’yı destekleyecek!

Tyson Fury, 200 milyon sterlinlik süper dövüşlerini güvence altına almak için Cumartesi günü Oleksandr Usyk'e karşı düşmanı Anthony Joshua'ya tezahürat yapacak. Tyson Fury, Joshua ile Oleksandr Usyk arasında oynanacak maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yenilmez WBC şampiyonu Tyson Fury, Joshua'nın Deontay Wilder ile 9 Ekim'deki maçlarına hazırlanırken Las Vegas malikanesinden bu maçı izleyecek.

Fury ve Joshua bu maçlarını kazanırsa taraftarlar da ikisine de başka bir dövüş için çağrı yapabilir. Ancak Fury, güney pençesi olan Oleksandr Usyk'in üstesinden gelebilirse Joshua'ya sorun çıkarabileceğini düşünüyor.

Fury şunları söyledi: "Ben Joshua'nın kazanmasını istiyor muyum? Kesinlikle. Çünkü benim Usyk'i yenmem pek mantıklı gelmiyor. Joshua'yı yenmeyi tercih ederim, bu daha büyük bir kavga ve insanlar onu daha çok görmek istiyor. Zor bir dövüşü var, biliyor musun? Usyk bir kupa değil. İnsanlar bana 'O çok küçük' diyor ve bu adam Muhammed Ali'den, Mike Tyson'dan ve Evander Holyfield'dan daha büyük. Eğer Usyk kazanırsa çok para kaybederiz. Daha önce de çok para kaybettik."

"JOSHUA ÇOK AKILLI DÖVÜŞEN BİRİ"

"Sadece Anthony Joshua'nun çok büyük ve çok güçlü olduğuna inanan biri olmadığını düşünüyorum. İnsanlar Joshua'nun çok büyük ve çok güçlü olacağını söylüyor. AJ buna güvenmiyor ama bence çok büyük, çok güçlü. Ayrıca çok hızlı ve çok akıllı olduğunu düşünüyoru ve o bunu göstermeli."

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Tyson Fury ezeli rakibi Anthony Joshua'yı destekleyecek!
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