Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı! "Önce İstanbul sonra Paris..."

Hedeflerinden de bahseden Çakıroğlu, "İlk önce İstanbul'da yapılması planlanan dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Ardından 2024 Paris Olimpiyatları var. Oradan altın madalya ile dönmek için gerekirse gecemi gündüzüme katıp çok çalışacağım ve başaracağım." diye konuştu.

Çakıroğlu, uluslararası turnuvalarda bütün sporcuların hedefinin İstiklal Marşı'nı dinletebilmek olduğunu, bunu birçok kez başarmasına rağmen Tokyo Olimpiyatları'ndaki final maçında bu fırsatı kaçırdığını ifade ederek, kendisine inandığını, bundan sonraki müsabakalarda zirvede yer almak için çok çalışacağını söyledi.