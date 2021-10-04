Dev maç öncesi Wilder’dan ortalığı karıştıran bomba iddia! Tyson Fury maç öncesi hile mi yapıyor?

FURY'NİN BABASINDAN İDDİLARA YANIT GELDİ!

Wilder'in babası John, bu iddialara karşılık verdi. John şunları söyledi: "Joshua ve Wilder'ı asla karşılaştıramazsınız. Joshua yenilgide onurluydu, neyin yanlış gittiğini biliyor ve düzeltmeye çalışıyor ve bunu da yapacak.

"Deontay Wilder ise tamamen yenilgisini inkar ediyor ve son iki yıldır saçma sapan konuşuyor. Hala saçma sapan konuşuyor ve beni ondan bir dövüşçü olarak uzaklaştıran da bu yüzden bence zihniyetinden dolayı gelişemiyor."