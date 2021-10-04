Dev maç öncesi Wilder’dan ortalığı karıştıran bomba iddia! Tyson Fury maç öncesi hile mi yapıyor?

En son Şubat 2020 tarihinde karşı karşıya gelen Wilder ve Fury maçının kazananı Tyson Fury olmuştu. Bu ikili belki de son kez cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN HİLE İDDİASI
Fury'e karşı son maçını kaybeden Deontay Wilder uzun süre sonra sessizliğini bozdu ve ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı.
"FURY ELDİVENLERİ KURCALIYOR..."
Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını ve maçlarını bu şekilde kazandığını ifade etti. Wilder, Fury ile yaptığı maçta yumruklarını uygunsuz bir pozisyona getirmek için eldivenlerini kurcaladığını söyledi.
"ELDİVENLERİNİN İÇİNE SERT CİSİM KOYUYOR"
Ayrıca Wilder, Fury'nin her yumrukta daha fazla hasar vermek için eldivenlerinin içine sert bir cisim koyduğuna da inanıyor.
WİLDER, ANTRENÖRÜNÜ SUÇLADI
Wilder'dan başka garip iddia da, su miktarının yardımcı antrenörü Mark Breland tarafından artırıldığı yönünde. Fazla su alan kostümünün ağırlığından dolayı yorgunluk hissettiğini vurguladı.
ANTRENÖRÜ MARK BRELAND'I KOVDU
Amerikalı boksör Wilder, antrenörü Breland'ı kavgayı bitirmek için havlu attıktan sonra sadakatsizlikle suçladı ve onu kovdu.
WİLDER: HİLELERİNE RAĞMEN BENİ NAKAVT EDEMEDİN"
Maç öncesi iddialarının arkasında olduğunu ifade eden Wilder şunları söyledi: "Tüm hilelere rağmen beni nakavt edemedi. Yine bir hile ile gelecekler. Bu konuda plan yaptıklarını biliyorum. Beni içi dolu eldivenlerle bile nakavt edemedin."
FURY'NİN BABASINDAN İDDİLARA YANIT GELDİ!
Wilder'in babası John, bu iddialara karşılık verdi. John şunları söyledi: "Joshua ve Wilder'ı asla karşılaştıramazsınız. Joshua yenilgide onurluydu, neyin yanlış gittiğini biliyor ve düzeltmeye çalışıyor ve bunu da yapacak.
"Deontay Wilder ise tamamen yenilgisini inkar ediyor ve son iki yıldır saçma sapan konuşuyor. Hala saçma sapan konuşuyor ve beni ondan bir dövüşçü olarak uzaklaştıran da bu yüzden bence zihniyetinden dolayı gelişemiyor."
WİLDER, TYSON FURY İLE BAŞA ÇIKACAK ZEKAYA SAHİP DEĞİL"
"Tyson ne zaman dövüşeceğini ve ne zaman boks yapacağını bilecek ve Wilder'ın bununla hiçbir düzeyde başa çıkacak zekaya sahip olduğunu düşünmüyorum. Onu devirmek değil, sadece bana yenilgide gösterdiği karakter. Böyle devam ederken yenilgiyi nasıl öğrenebilirsin?