Dev maç öncesi Tyson Fury’den Wilder’a beklenen cevap! "Yine hile yapacağım…"

"HİÇ PEAKY BLİNDERS İZLEDİNİZ Mİ? ELDİVENLERİMİN İÇİNE..."

Eldivenlerine bir koyuyor musun sorusunu yanıtlayan Fury alaycı bir şekilde şunları söyledi: "Evet, orada at nalı vardı görmediniz mi? Hiç Peaky Blinders izlediniz mi? Eldivenlerimin içine at nalı ve dinamit doldurdum. Yine aynısını yapacağım ama bu sefer daha fazlasını koyacağım." dedi.