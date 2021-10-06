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Giriş Tarihi: 6.10.2021 11:25 Son Güncelleme: 6.10.2021 12:04

Dev maç öncesi Tyson Fury’den Wilder’a beklenen cevap! "Yine hile yapacağım…"

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Dev maç öncesi Tyson Fury’den Wilder’a beklenen cevap! Yine hile yapacağım…

WBC ağır sıklet şampiyonluk maçı öncesi gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Cumartesi günü Las Vegas’ta karşı karşıya gelecek olan WBC şampiyonu Tyson Fury, Deontay Wilder ile zor bir maça çıkacak. İkili arasındaki gerilim hat safhada devam ediyor. Wilder, Fury’nin eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu ve hile yaptığını iddia etmişti. Fury, Wilder'in iddiaları sonra bomba açıklamalarda bulundu.

Las Vegas'ta heyecan devam ediyor. WBC şampiyonu Tyson Fury'nin, Deontay Wilder ile yapacağı dev maç öncesi boks severler büyük heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Maç öncesi Fury ve Wilder arasındaki gerilim iyice tırmandı ve karşılıklı sözlerle ortam kızımış durumda. Deontay Wilder'ın geçtiğimiz günlerde Fury'e küfür ettiği bir videosu yayınlanmıştı.

WİLDER'DAN HİLE İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Şubat 2020 tarihinde karşı karşıya gelen bu ikilinin maçında kazanan Tyson Fury olmuştu. Wilder uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve Fury'e hakaret ederek onun hile yaptığını iddia etti.

Günlerdir açıklama yapan Wilder, Fury'i iyice kızdırmış durumda. Tyson Fury ise ilk kez bu iddialara yanıt verdi.

FURY: "ELDİVENLERİMİN İÇİNE AT NALI VE DİNAMİT KOYACAĞIM"

Tyson Fury ve teknik ekibi, Wilder'ın bu iddialarına güldüklerini ifade ederek Wilder'a cevap verdi. Tyson Fury, 'Peaky Blinders' tarzı taktikleri kullanacağını ve eldivenlerini 'at nalı ve dinamit' ile dolduracağı yönünde şaka yaptı.

"MAÇTA YİNE HİLE YAPACAĞIM!"

MMA Hour'a konuşan 33 yaşındaki Tyson Fury şunları söyledi: Buradan Wilder'a sesleniyorum. Şunu bil ki yine hile yapacağım. Yüzünü parçalayacağım."

"Wilder kaybedince hep böyle yapıyor. Ama evet yine hile yapacağım.(Gülerek)"

"HİÇ PEAKY BLİNDERS İZLEDİNİZ Mİ? ELDİVENLERİMİN İÇİNE..."

Eldivenlerine bir koyuyor musun sorusunu yanıtlayan Fury alaycı bir şekilde şunları söyledi: "Evet, orada at nalı vardı görmediniz mi? Hiç Peaky Blinders izlediniz mi? Eldivenlerimin içine at nalı ve dinamit doldurdum. Yine aynısını yapacağım ama bu sefer daha fazlasını koyacağım." dedi.

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Dev maç öncesi Tyson Fury’den Wilder’a beklenen cevap! "Yine hile yapacağım…"
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