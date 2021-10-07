Cumartesi günü Las Vegas'ta karşı karşıya gelecek olan Tyson Fury ve Deontay Wilder WBC ağır sıklet kemeri için mücadele edecek. Şampiyon Tyson Fury, dev maç öncesi bomba açıklamalarda bulundu.
MAÇ ÖNCESİ KARŞI KARŞIYA GELDİLER - GERGİNLİK TIRMANDI
WBC ağırsıklet şampiyonu maçı öncesi 33 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, ABD'li rakibi 35 yaşındaki Deontay Wilder'a yönelik çok sert ifadeler kullanarak maç öncesi gerilimi tırmandırdı.
WİLDER KÜFÜR ETMİŞTİ
Deontay Wilder, geçtiğimiz günlerde Fury'nin hile yaptığını ve onun korkak olduğunu ifade ederek ona küfür etmişti. İkili, olası bir kavga ihtimaline karşı maç öncesi yapılan basın toplantısında hiç yakınlaştırılmadı.
FURY: "WİLDER HASTA BİRİ..."
Tyson Fury, Wilder'ın açıklamalarına binlerce boks severlerin önünde cevap verdi: "Wilder umrumda değil, çünkü o hasta biri. Beni, kendi antrenörünü ve hakemi suçladı. Yenilgiyi hazmedemedi."
"O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"
"Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"
Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert bir cisimler koyduğu iddia etmişti. Wilder, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury yere sermek için intikam sözü vermişti.
Wilder son olarak şunları söyledi: "İddialarımdan dolayı pişman değilim. Buna inanarak mezara gideceğim. O hile yapıyor. Bu konuda eminim. Kaybedecek bir şeyim yok. Maça konsantre olmuş durumdayım.