Son dakika: İstanbul’da Hamilton’a kötü haber! Şampiyonluğu etkileyecek ceza...

Son dakika... İstanbul Park'ta 9. kez düzenlenen Formula 1'de antrenman turları başladı. Pazar günü yapılacak yarış öncesinde gözler şampiyonluk mücadelesi veren Mercedes pilotu Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen'in üzerinde. Sıralama turları öncesinde Hamilton'a kötü haber geldi. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldı.
Son dakika... Formula 1'de sıradaki durak İstanbul. Şampiyonluk heyecanının giderek arttığı dünya şampiyonasında Hamilton ile Verstappen arasında sadece 2 puan var. İstanbul Park, şampiyonluk yarışında son derece önemli.
Bu kritik yarış öncesinde Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton'a kötü haber geldi. 246.5 puanla lider durumda olan Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldı.